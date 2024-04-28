Bakan Işıkhan'dan 'ara zam' sorusuna milyonları üzen cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu ve asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Canlı yayında, asgari ücrete yapılması beklenen 'ara zam' konusuna ilişkin soruya cevap veren Bakan Işıkhan, 'Temmuz ayında artış yapılmayacağı göz önünde bulundurularak Ocak ayında buna göre bir artış yapıldı. Ekonomi dengeli bir süreç gerektirir ve bu dengeyi gözetmemiz gerekiyor' şeklinde yanıt verdi.



'KALICI REFAH ARTIŞININ DERDİNDEYİZ'



Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini vurgulayan Bakan Işıkhan, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.

