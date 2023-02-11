Samanyolu Haber /Gündem / Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı /11 Şubat 2023 15:23

Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

SHABER3.COM

Türkiye'de 10 ili etkileyen şiddetli depremler sonrası komşu ülkelerden yapılan yardımlar devam ediyor.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine... Sonraki Haber >>

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:52