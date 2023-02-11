Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Türkiye'de 10 ili etkileyen şiddetli depremler sonrası komşu ülkelerden yapılan yardımlar devam ediyor.



Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.



Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.



Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.