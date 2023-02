Tüm üniversiteler yaza kadar tatil edildi

CAN KAYBI ARTIYOR

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇİYOR

CELPLER ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da şunları söyledi:"1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir.Deprem bölgesinde can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız yaralanmıştır. Şehirlerimizin bir kısmında arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmaların sonlandığı yerlerdeki ekipleri yıkımın ağır olduğu yerlere aktarıyoruz.Aksaklıkları tespit edip, gereken talimatları verdik. Buradaki çalışmaları bitirerek enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız.Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısıyla inşa edecek, şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Van, Elazığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak buralardaki yaraları da halledeceğiz. 1 yıl süre bekliyorum, 1 yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. 100 milyar ayırmış durumdayız. bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta bırakmadık. AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, sivil toplumumuzla topyekun deprem seferberliği içindeyiz.160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Kurumlarımız ve hayırseverlerimiz depremzedeler ile yardım ekiplerine sıcak yemek sağlıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor.Maalesef bazı odaklar; siyasi parti, STK'lar, ahlaksızca, edepsizce hala bunlar saldırının peşinde. An birlik olma anıdır. Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini hâletiysek bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir.TSK'mız, gemiler, uçaklar, İHA'lar, iş makinesi faaliyet yürütüyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel hizmet ediyor. Reklam, çıkar, gündem peşinde olmayan gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.Devlet-millet sırt sırta vererek bu sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapıların kurulumuna başladık. Başka illere gitmek isteyen depremzedeleri otellere, yurtlara, misafirhanelere yerleştiriyoruz. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler.Mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir. 13 bin askerimizin celpleri mayısa ertelenerek böyle bir ertelemeyi gerçekleştirdik.Nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin bunu AFAD üzerinden gerçekleştirmeleri en isabetlisidir. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek kadar alçaklar çıkabiliyor.