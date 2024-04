"Türkiye’den ABD’ye bilinçsizce kaçıyorlar"

ABD’ye sığınmacı olarak gelen Türk vatandaşlarının başvuruları gerekçelerinin başında ırk ayrımcılığının yer aldığını belirten Şenyurt, "ABD’ye sığınmacı olarak başvurabilecek kişilerin ne durumlarda bu yasa kapsamına girdikleri belirlenmiş. Bunlar etnik yapı, dini görüş bir guruba üye olmak ya da siyasi düşüncelerinizle ilgili bir mağduriyet yaşanmış olması gerekiyor. Dünyanın her yerinden insanlar bu gerekçelerle ABD’ye sığınmacı olarak geliyor.





New York Barosu Göçmenlik Avukatı Hasret Şenyurt, sığınmacı olarak Türkiye’den ABD’ye kaçan Türkler'in bilinçsizce hareket ettiğini, çoğu zamanda sosyal medyanın etkisinde kaldığını ancak daha sonraki süreçte hayal kırıklıkları yaşadığını söyledi.ABD’de, ağırlıklı olarak Meksika sınırından kaçak olarak ülkeye girip sığınma hakkı isteyen yasadışı göçmenlerin sayıları milyonlarla ifade ediliyor. Çoğunluğunu Güney Amerikalılar'ın oluşturduğu sığınmacılar arasında Türkiye’den gelenlerin sayısı da son verilere göre giderek artıyor.Daha önceki yıllarda Meksika sınırından kaçak olarak ABD’ye sığınmak için gelen Türkler'in sayısı birkaç yüzle sınırlı kalsa da özellikle son üç yılda artık on binlerle ifade ediliyor. Sığınmacı olarak Meksika sınırından ABD’ye kaçan Türk vatandaşları bu risk dolu kaçış yolunda coğrafi koşullar dışında uyuşturucu kartelleri, rüşvet mafyasıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor.Türkiye’den ABD’ye kaçan binlerce kişinin, bu riskli yolu YouTube’dan daha önce kaçanlardan izledikten sonra gerçekleştirdikleri belirtiliyor. New York Barosu Göçmenlik Avukatı Hasret Şenyurt, Meksika sınırından ABD’ye kaçan Türkler'in sayısı arttıktan sonra göçmenlik yasalarında bir hak olan sığınmacı başvurularıyla ilgiliyle de dosyalar almak zorunda kaldıklarını kaydetti.Her gün sığınmacı Türkler'den çok sayıda telefon aldığını belirten Şenyurt, VOA Türkçe’ ye Türk sığınmacıların profiliyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.Türk sığınmacıların kaydettikleri kaçak yolda ve ABD’de yaşayacakları güçlükleri bilmeden bilinçsizce hareket ettiğini kaydeden Şenyurt, "Maalesef kaçak yollardan buraya gelen insanlarda genel olarak bir bilinçsizlik var. İnsanlar hukuki prosedürler hakkında bilgi sahibi olmadan riskli yolları kullanarak ABD’ye geliyorlar. 'ABD’ye vizeye başvurdum ama vize vermediler ya da çok uzun bir süre sonrası için randevu verdiler beklemedim bende kaçak yollardan sınırı ihlal ederek geldim', 'Ülkeyi görüp şansımı denemek istedim olmazsa dönerim' diyenler var. Çok farklı ancak bilinçsiz bir göçmen skalasından bahsediyoruz" dedi.İnternette son zamanlarda artan kaçak yolla sınırları aşarak bu ülkeye gelenlerin yaşadığı tecrübelerle ilgili paylaşımların kaçışları özendirdiğini kaydeden Avukat Şenyurt,"Tabi ki sığınmacı olarak bu ülkede yaşamak istenmesi Amerikan yasalarında olan bir göçmenlik hakkı ancak sosyal medyada sıradan bir yolmuş gibi gösteriliyor. İnsanlar sonuçlarını düşünmeden ya da ne tür bir süreçten geçeceklerini düşünmeden sosyal medyanın etkisinde kalıp buraya kaçıyorlar" dedi.ABD’ye sığınmacı olarak gelen Türkler'in her gün avukatlık talebi ya da konuyla ilgili çeşitli sorularını yanıtladığını belirten Şenyurt, "Biz çok kısıtlı sayıda sığınmacı dosyası alıyoruz. Her dosyayı kabul etmiyoruz. Herkesin bir avukata ihtiyacı vardır. Herkesin bir avukat hakkı vardır ama sığınmacı dosyaları zor ve stresli dosyalar. İnsanlar bizi aradığında ne istiyor sorusuna gelirsek, insanların bizi aradığı zaman asıl amacı burada yaşamak ve hayatlarını idame ettirmek için öncelikle yasal çalışma izni belgelerini almak, sonrasında da burada yaşama hakkını elde etmek için ‘Green Card’ almak oluyor. Birçoğu ilk aşamada daha ne yapacaklarını bile bilmeden, 'benim çalışma izni almaya ihtiyacım var, bir başka vize türüne geçebilir miyim?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Çoğu buraya kaçak yolla geldiği zaman başka bir vizeye başvuramayacağını dahi bilmiyor" dedi.ABD’de kaçak göçmenlerle ilgili tartışılan konuların başında, ülkede başta vize ihlalleri olmak üzere kaçak duruma düşmüş olan milyonlarca yasa dışı göçmene çalışma izni sağlanmazken, Meksika sınırından kaçanlara kısa sürede çalışma izni verilmesi. Avukat Şenyurt, aradaki ayrımın devletin son yıllarda milyonlarla ifade edilen sığınmacıların devlete daha fazla maliyetini önlemek olduğunu belirtiyor.