Erdoğan 'Emniyet'teki deprem' sorusunu cevaplamadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, soruşturma sorusunu yanıtsız bıraktı.



TASARRUF GENELGESİ



Erdoğan, kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin soruya "Cumhurbaşkanı yardımcım, Hazine ve Maliye bakanım gerekli açıklamaları yaptı" karşılığını verdi.



Kamu Özel İş birliği yöntemiyle yapılan projelerin dövizden TL'ye dönme durumu sorulan Erdoğan "Kamuoyu, hepsi bundan nasiplenecek" ifadesini kullandı.



CHP'YE ZİYARET



CHP'yi ziyaret tarihi hakkında ise Erdoğan "Yakın bir zamanda iade-i ziyaretimi yapacağım" diye konuştu.



AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI



Son olarak Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan soruşması ve Emniyet'te yaşananlar soruldu.



Gazetecilerin Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabah saatlerinde paylaştığı mesajı hatırlatarak "İçişleri Bakanı size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı..." sözleri üzerine yürüyüşünü sürdüren Erdoğan jest ve mimikleriyle soruya yanıt vermeyeceğini işaret etti. Bunun üzerine soru-cevap sonlandırıldı.