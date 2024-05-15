Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan 'Emniyet'teki deprem' sorusunu cevaplamadı /15 Mayıs 2024 14:20

Erdoğan 'Emniyet'teki deprem' sorusunu cevaplamadı

Erdoğan, grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gruptaki konuşmasında Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve sonrasında yaşananlara ilişkin mesajlar veren Erdoğan, bu konudaki soruyu yanıtsız bıraktı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, soruşturma sorusunu yanıtsız bıraktı.

TASARRUF GENELGESİ

Erdoğan, kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin soruya "Cumhurbaşkanı yardımcım, Hazine ve Maliye bakanım gerekli açıklamaları yaptı" karşılığını verdi.

Kamu Özel İş birliği yöntemiyle yapılan projelerin dövizden TL'ye dönme durumu sorulan Erdoğan "Kamuoyu, hepsi bundan nasiplenecek" ifadesini kullandı.

CHP'YE ZİYARET

CHP'yi ziyaret tarihi hakkında ise Erdoğan "Yakın bir zamanda iade-i ziyaretimi yapacağım" diye konuştu.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Son olarak Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan soruşması ve Emniyet'te yaşananlar soruldu.

Gazetecilerin Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabah saatlerinde paylaştığı mesajı hatırlatarak "İçişleri Bakanı size de bir operasyon yapıldığını söyleyerek bir sosyal medya mesajı paylaştı..." sözleri üzerine yürüyüşünü sürdüren Erdoğan jest ve mimikleriyle soruya yanıt vermeyeceğini işaret etti. Bunun üzerine soru-cevap sonlandırıldı.
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