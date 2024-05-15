Adalet Bakanı Tunç'tan komplo iddialarına cevap: Yargımıza güvenelim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik 'komplo' iddialarına ilişkin şunları söyledi:



-Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor. O nedenle yargımıza güvenelim.



-Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir.



-Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir.



-O nedenle hep beraber soruşturmaların sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz.

