Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanı Tunç'tan komplo iddialarına cevap: Yargımıza güvenelim /15 Mayıs 2024 14:14

Adalet Bakanı Tunç'tan komplo iddialarına cevap: Yargımıza güvenelim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili 'komplo' iddialarına ilişkin, “Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor. O nedenle yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yönelik 'komplo' iddialarına ilişkin şunları söyledi:

-Soruşturmalarımız titizlikle yapılıyor. O nedenle yargımıza güvenelim.

-Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir.

-Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir.

-O nedenle hep beraber soruşturmaların sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber, sonucuna göre hareket ederiz.
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