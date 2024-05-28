İsrail, Refah'ta bir çadır kenti daha vurdu

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'deki Refah'a bomba yağdırmayı sürdüren İsrail, yine savaştan kaçan Filistinli sivillerin sığındığı bir çadır kenti vurdu.







Sözcü'nün haberine göre İsrail'in Refah'ın batısına düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun hedef aldığı bölgenin, Mavasi'de Filistinlilerin çadır kurduğu alan olduğu kaydedildi.





FİLİSTİNLİLER YANARAK CAN VERMİŞTİ



BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti.







İsrail, bu karara rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.





Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.





Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.