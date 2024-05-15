Samanyolu Haber /Gündem / Saray’a çağrılmayan Yerlikaya’dan zamanlaması manidar açıklama /15 Mayıs 2024 14:30

Saray’a çağrılmayan Yerlikaya’dan zamanlaması manidar açıklama

Kulislerde MHP'nin görevden alınmasını istediği iddia edilen ve dün gece Saray'da yapılan zirveye çağrılmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklama ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükumete sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışanlar olduğunu, bunların tuzaklarını yerle bir edeceklerini öne sürdü.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’la gece yarısı Saray’da yapılan görüşmeye çağrılmayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında görevden uzaklaştırılan polislerle ilgili sessizliğini bozdu. Yerlikaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükumete tuzak kurulmaya çalışıldığını öne sürdü.

KURDUKLARI TUZAKLARI YERLE BİR EDECEĞİZ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

SAKLANDIKLARI DELİKTEN BULUP ÇIKARACAĞIZ

Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz Milletimiz müsterih olsun; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız.”

ZAMANLAMASI MANİDAR AÇIKLAMA

MHP’nin görevden alınmasını istediği öne sürülen Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın; Erdoğan’ın bugün AKP grup toplantısında Ankara Emniyeti’ndeki krize ilişkin mesajlar vereceği iddialarının hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da üç müdürün görevden alınmasının ardından Erdoğan’la görüşerek kendisine ve ekibine komplo kurulduğu iddiasıyla şikayette bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Krizin başından beri sessiz kalan Yerlikaya’nın, hem Soylu’nun Erdoğan’la görüşmesinin ortaya çıkması hem de Erdoğan’ın konuşacağı iddiasının hemen öncesinde açıklama yapması dikkatlerine kaçmadı.

SARAY’DAKİ ZİRVEYE ÇAĞRILMAMIŞTI

Erdoğan’ın, gece yarısı Saray’da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı da dinlediği kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu görüşmeye iddiaların odağındaki bakanlığın başındaki isim olan Ali Yerlikaya zirveye çağrılmamıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde önce açığa sonra gözaltına alınan polis müdürleri ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır” açıklamasını yapmıştı.
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