Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları yöneticilerine ceza yağdı: 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi /15 Mayıs 2024 14:35

Ülkü Ocakları yöneticilerine ceza yağdı: 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Sinan Ateş cinayeti nedeniyle gündemde olan Ülkü Ocaklarına başka bir davadan ceza yağdı. Kayseri'de televizyon kanalını basıp gazeteci ve meclis üyesine sopalarla saldıran Ülkü Ocakları yöneticilerine toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle yeniden gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları’na yönelik bir karar da Kayseri’den geldi. Mahkeme, Kayseri’de televizyon kanalı sopalarla basan Ülkü Ocakları üyesi ve yöneticilerine toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

TELEVİZYON KANALINI BASIP MECLİS ÜYESİNİ DARP ETTİLER

Bold Medya'da yer alan habere göre MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un partisinden ihraç edilmesine tepki gösterip MHP’den istifa eden meclis üyesi ve iş insanı Sedat Kılınç, 8 Nisan 2022’de davet edildiği programına katılmak için Deniz Postası Televizyonu’na gitti. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre; canlı yayına beş dakika kala yaklaşık 50 kişilik Ülkü Ocakları üyesi bir grup kanalı bastı. Grup, hem Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’i hem de Sedat Kılınç’ı darbetti.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERALARINA DA YANSIDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından gazeteci Azim Deniz ve iş insanı Sedat Kılınç hastanede tedavi görürken, polis ekiplerinin incelemesi sonrası 7 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından açılan davada ise sanıklara ceza yağdı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 2 yıl 1 ay süren yargılamanın ardından 7 kişiye toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA ALDILAR

Sanıkların hapis cezası aldığı suçlar ise şöyle sıralandı: “Basit yaralama, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.”

ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİLERİNE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti 10 Mayıs 2024’te, sanıklar Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Yöneticisi Abdulkadir Ekici, Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanı Mustafa Önal, Ülkü Ocakları Yöneticisi Ozan Karademir, Ülkü Ocakları Yöneticisi Onur Akça, Oğuzhan Karaerik, Furkan Yavuz, Alparslan Türkeş İnce’ye 11 yıl 4 er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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