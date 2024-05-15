Ülkü Ocakları yöneticilerine ceza yağdı: 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle yeniden gözlerin çevrildiği Ülkü Ocakları’na yönelik bir karar da Kayseri’den geldi. Mahkeme, Kayseri’de televizyon kanalı sopalarla basan Ülkü Ocakları üyesi ve yöneticilerine toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verdi.





Bold Medya'da yer alan haber e göre MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un partisinden ihraç edilmesine tepki gösterip MHP’den istifa eden meclis üyesi ve iş insanı Sedat Kılınç, 8 Nisan 2022’de davet edildiği programına katılmak için Deniz Postası Televizyonu’na gitti. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre; canlı yayına beş dakika kala yaklaşık 50 kişilik Ülkü Ocakları üyesi bir grup kanalı bastı. Grup, hem Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz’i hem de Sedat Kılınç’ı darbetti.





Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından gazeteci Azim Deniz ve iş insanı Sedat Kılınç hastanede tedavi görürken, polis ekiplerinin incelemesi sonrası 7 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından açılan davada ise sanıklara ceza yağdı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 2 yıl 1 ay süren yargılamanın ardından 7 kişiye toplam 79 yıl 8 ay hapis cezası verildi.





Sanıkların hapis cezası aldığı suçlar ise şöyle sıralandı: “Basit yaralama, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme şekilde inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme.”





Mahkeme heyeti 10 Mayıs 2024’te, sanıklar Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı Yöneticisi Abdulkadir Ekici, Ülkü Ocakları Talas İlçe Başkanı Mustafa Önal, Ülkü Ocakları Yöneticisi Ozan Karademir, Ülkü Ocakları Yöneticisi Onur Akça, Oğuzhan Karaerik, Furkan Yavuz, Alparslan Türkeş İnce’ye 11 yıl 4 er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 79 yıl 8 ay hapis cezası verdi.