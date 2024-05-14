Samanyolu Haber /Gündem / Zulümden kaçanların belgeseli Invisible (Görünmez) artık Vimeo’da… /14 Mayıs 2024 19:37

Zulümden kaçanların belgeseli Invisible (Görünmez) artık Vimeo’da…

Yunan gazeteci Marianna Kakaounaki’nin yapım ve yönetmenliğini üstlendiği Invisible (Görünmez) adlı belgesel, video paylaşım sitesi Vimeo’da gösterime girdi. Belgeselde 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yaşananlar sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalanların hikayesi anlatılıyor.

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Son on yıldır Türkiye’de yaşanılan Tenkil sürecinin konu edildiği, Yunan gazeteci Marianna Kakaounaki’nin yapım ve yönetmenliğini üstlendiği Invisible (Görünmez) adlı belgesel, video paylaşım sitesi Vimeo’da gösterime girdi. Belgesel birçok ülkede ödüller almış ve özel gösterimlerde çok beğenilmişti. Evlatlarını kaybeden aileye Yunanistan’da evini açan gazeteci  tarafından çekilmişti.

Yurtdışı çıkış yasakları olduğu için Ege Denizi’nden Yunanistan’a kaçak yollarla geçmeye çalışırken iki evladını kaybeden Gonca ve Ebubekir Kara çiftinin Atina’daki geçici evine misafir olan Marianne Kakaounaki, ailenin hüzün dolu hikayesinden etkilenmiş ve bir belgesel hazırlamaya karar vermişti.


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