Samanyolu Haber /Gündem / Trol bahane sansür şahane: Sosyal medyadan rahatsız olan AKP, kısıtlama getirecek /14 Mayıs 2024 18:54

Trol bahane sansür şahane: Sosyal medyadan rahatsız olan AKP, kısıtlama getirecek

Sosyal medyadan rahatsızlıklarını sık sık dile getiren AKP, sansür yasası için kolları sıvadı. AKP kurmayları, Erdoğan'a sunulan rapor çerçevesinde sansür uygulamasında nelerin yer alacağı üzerinde çalışıyor.

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AKP kurmayları, sosyal medya u¨zerinden belirli bir go¨ru¨ş veya olayın sistematik olarak yaygınlaştırılması konularını ele alan bir rapor hazırladı. AKP'li Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan rapor kamuoyunda trol raporu olarak biliniyor. 

Kamuoyuna şimdiye kadar yansıyan haberlerde AKP'nin de AKP'li trollerden rahatsız olduğu, sosyal medya u¨zerindeki bu gücü engellemek için bir takım çalışmalar yapılacağı ileri sürüldü. 

Ne var ki, ortaya çıkan yeni bilgilere göre AKP'nin amacı AKP'li troller değil, iktidarı rahatsız eden sosyal medya paylaşımları ve hesapları hedefte olacak. AKP'nin iktidarı hedef alan sosyal medya çalışmalarını engellemek için yeni bir yasa yapacağı konuşuluyor. 

İddialara göre AKP kurmaylarının hazırladığı trol raporunda, AKP'nin kurumsal kimligˆine zarar veren kis¸i, kişiler ya da grupların, belli isimleri o¨zellikle sec¸tikleri vurgulandı. Sosyal medyada yapılan, ‘itibarsızlas¸tırma’ eyleminin ise partinin bu¨tu¨ne zarar verdiği kaydedildi. AKP'li Cumhurbas¸kanı Erdogˆan’ın talimatıyla yeni bir yasal du¨zenleme ic¸in harekete gec¸ildi.

SANSÜRÜN YASAL ÇERÇEVESİ NASIL OLACAK?
Raporda sistemin nasıl is¸lediği anlatıldı. Yasanın nasıl bir sisteme oturtulacağı konusunda c¸alıs¸ılıyor. AKP'yi rahatsız eden sosyal medya hesapları ile  mu¨cadele amacıyla hazırlanacak yasal du¨zenlemenin çerçevesi de c¸iziliyor. Buna go¨re; sosyal medyayı denetleyecek yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemin hangi birim tarafından yu¨ru¨tu¨leceği belirlenecek. Hukuki mu¨cadele edecek yeni bir mekanizma kurulacak. Hukuk o¨nu¨nde mu¨cadelenin o¨nu¨ açılacak.

GÜNÜBİRLİK HESAP AÇILMASI ENGELLENECEK
Gu¨nu¨birlik ya da anlık sahte hesap ac¸anların engellenmesinin yasal c¸erc¸evesi c¸izilecek. Kis¸i ya da grupları kasıtlı olarak itibarsızlas¸tırma ve toplumda ku¨c¸u¨k du¨şu¨rme gibi eylemlerin tespit edilmesi halinde, cezai yaptırımların getirilmesi planlanıyor.

AKP, hazırlıklarına bas¸ladığı yasal du¨zenleme için pek c¸ok alternatifi degˆerlendiriyor. AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın’ o¨nerisini de gu¨ndemine aldı.
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