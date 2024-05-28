Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi: 3 günde öldürüyor

Araştırmayı yapan uzmanlar Ebola virüsünün bazı parçalarını kullanırken incelemenin sonuçları Science Direct isimli dergide yayınlandı. Hamsterlara tasarlanmış virüs enjekte edilirken kısa süre içinde organ yetmezliği de dahil olmak üzere insan Ebola hastalarınınkine benzer ciddi semptomlar gelişti.





Dünya çapında 7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının etkisi halen devam ederken, Çinli bilim insanlarının yeni bir virüs geliştirdiği ortaya çıktı.Corona virüsü salgınının ilk olarak patlak verdiği Çin'deki Hebei Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanlarının çok ölümcül olan Ebola virüsüne benzer bir virüsü geliştirdiği kaydedildi. 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da ölüm saçan virüsün etkilerini incelemek için virüsün bir benzerini yapan bilim insanların bu virüsü hamsterlar üzerinde denediği ve 3 günde ölümcül etkileri olduğu belirtildi.Enjeksiyondan sonra bazı hamsterlerin gözbebeklerinin yüzeyinde kabuklar bile oluştu ve bu da görüşlerini etkiledi.Bilim insanlarının kaleme aldığı araştırmada, "Bu, virüsle enfekte olmuş 3 haftalık hamsterların neden olduğu optik sinir bozukluklarının incelenmesinde rol oynayabileceğinin bir işaretidir" dedi.Araştırmacılar, ölü hamsterların organlarını topladıklarında, ölümcül virüsün vücutlarına yayıldığını fark ettiklerini de sözlerine ekledi.