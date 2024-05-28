Samanyolu Haber /Ekonomi / Zarar eden Merkez Bankası, personelini ödüllendirdi /28 Mayıs 2024 09:49

Zarar eden Merkez Bankası, personelini ödüllendirdi

Enflasyon hedeflerini tutturamayan ve 2023’ü rekor zararla kapatan Merkez Bankası’nda üst yönetim ve personele 4 maaşa varan tutarlarda ödül verildi.

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Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre açıkladığı 818.2 milyar liralık devasa zararla tüm zamanların rekorlarını kıran Merkez Bankası’nda performans skandalı yaşandı. Banka yönetimi, rekor zarara rağmen başkan, başkan yardımcıları, Para Politikası Kurulu üyeleri dahil 3 bin 835 personelin tamamına ‘performans tazminatı’ adı altında maaşının 2 ile 4 katı oranında para ödülü verdi. Tazminat ödemesinden sadece, önceki Başkan Hafize Gaye Erkan’ı CİMER’e şikayet edip işinden olan Büşra Bozkurt gibi ‘dış kaynak’ diye ifade edilen taşeron çalışanlar yararlandırılmadı. Hizmet alımı anlaşmasıyla Merkez Bankası’na iş yapan taşeron şirketlerin kadrosunda görünüp yıllardır Merkez Bankası’nda görev yapan ‘dış kaynak’ personel sayısının 500 civarında olduğu belirtildi.

100 EMEKLİ MAAŞINA DENK

Performans tazminatının dağıtımında personel arasında ayrım yapılması bankada büyük rahatsızlık yarattı.  Merkez Bankası’nda maaşlar kamunun diğer kurumlarına göre daha yüksek olduğu için dağıtılan performans ödülü de yüksek düzeylere ulaştı. Başkan ve başkan yardımcıları ile banka meclisi üyesi gibi görevlerde bulunan üst düzey yöneticilerin maaşı brüt 250 bin liranın üzerinde bulunuyor. Bu yöneticilerden örneğin 4 maaş tutarında performans tazminatı alanlara yaklaşık 1 milyon liralık ödül verilmiş oldu. Bu tutar, Merkez Bankası’nın düşüremediği enflasyon yüzünden 10 bin liralık aylıklarıyla çarşıya, pazara dahi çıkamaz hale gelen 100 emeklinin toplam aylık gelirini aşıyor. Bu parayla yaklaşık 59 asgari ücretli bir ay geçim savaşı veriyor.

Ödül için başarı olmalı

Merkez Bankası’nın hesaplarını inceleyen Sayıştay, 2019 yılı raporunda performans tazminatının belirli bir başarı kriterine dayanması gerektiğini, başarı kriteri olmadan genele yapılan ödemenin mevzuat amaçlarıyla uyuşmadığını banka yönetimine bildirmişti. Merkez Bankası zarar ettiği için ortada ödüllendirilecek bir başarı bulunmuyor. Banka yönetimi, Sayıştay’ın uyarılarının aksine yönetici kademesinde bulunanlara 4’er maaş, diğer çalışanlara 2’şer maaş performans tazminatı ödemeye devam ediyor.
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