Samanyolu Haber /Dünya / İspanya ve Norveç, Filistin devletini resmen tanıdı /28 Mayıs 2024 10:32

İspanya ve Norveç, Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya ve Norveç, Filistin'i tanıdığını ilan etti. Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıma kararı, yürürlüğe girdi.

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İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i tanıyacaklarını açıklamıştı.

İspanya ve Norveç, Filistin'i resmen tanıdığını ilan etti.

DW Türkçe'de yer alan haberde, bu üç ülkenin hareketi, İsrail ile Gazze'deki Hamas arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlama çabalarını hızlandırmayı hedeflediği belirtildi. BM üyesi 193 ülkeden 144'ü halihazırda Filistin devletini tanımış durumda.

Norveç'ten gelen ilk duyuru bir hafta önce yapıldı. Başbakan Jonas Gahr Store, iki devletli çözümün İsrail'in de lehine olduğunu ve Filistin'i tanımanın bu süreci destekleyeceğini belirtti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Brüksel'de yaptığı açıklamada, Filistin'in tanınmasının adaletin gereği olduğunu ve bölgesel barış için elzem olduğunu ifade etti.

Norveç'in, hem Filistin hem de İsrail ile güçlü ilişkileri bulunuyor ve uzun yıllardır bağımsız bir Filistin devleti fikrini destekliyor. Üç ülke, bu adımla diğer Avrupa Birliği ülkelerini de benzer kararlar almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu kararla diğer Batılı ülkelerin de aynı yolu izlemesini umduklarını ve bu tür adımların ateşkes sağlama gücünü artıracağını belirtti.

İspanya ve İrlanda, 27 üyeli AB'de Filistin'i tanıyan en büyük ve en etkili ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca, İngiltere, Avustralya, Malta ve Slovenya da benzer adımlar atabileceklerini açıkladı. İSPANYA SOYKIRIM OLARAK TANIMLADI

İsrail ise bu karara sert bir tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu adımların "İran ve Hamas'ı ödüllendirmek" anlamına geldiğini söyledi ve İsrail büyükelçilerini Norveç, İspanya ve İrlanda'dan geri çekme kararı aldı. Ayrıca, İspanya'nın Batı Şeria'daki Filistinlilere konsolosluk hizmeti vermesini engelledi ve İspanya'yı Hamas'a yardım etmekle suçladı. İspanya ise Gazze'deki olayları "soykırım" olarak nitelendirerek eleştirilerini artırdı. İLK İSVEÇ TANIMIŞTI

Fransa, Filistin devletini tanımak için henüz doğru zaman olmadığını belirtirken, Almanya iki devletli çözümün ancak diyalog yoluyla sağlanabileceğini savunuyor. Gazze'deki savaştan önce, ABD ve birçok Avrupa ülkesi, Filistin'i tanımak için İsrail ile bir barış anlaşmasının şart olduğunu ifade ediyordu. 2014 yılında İsveç, Filistin'i tanıyan ilk AB ülkesi oldu ve ardından Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Macaristan, Polonya ve Romanya da Filistin'i tanıdı.
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