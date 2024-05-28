Samanyolu Haber /Gündem / Gümrük ekiplerinden operasyon: 1 milyarlık büyük vurgun engellendi /28 Mayıs 2024 09:11

Gümrük ekiplerinden operasyon: 1 milyarlık büyük vurgun engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar Türk lirası değerinde kaçakçılık girişimi engellendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yürütülen çalışmada ekipler insani yardım malzemesi beyanlı konteynerlerden şüphelendi...

Ekiplerce yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu insani yardım malzemesi kılıfında Türkiye’ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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