75 yaşında İŞKUR kapısında!

BirGün'den aktarılan habere göre AKP iktidarı döneminde aylık bağlanma oranlarının değiştirilmesiyle sefalet ücretlerine mahkum edildi. Emeklilerin mevcut aylıkları da enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Ocakta 10 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığının alım gücü 5 ayda 8 bin 175 TL'ye geriledi. İlerleyen yaşlarına karşın hakkını aramak için meydanlara çıkan emekliler, son çare olarak iş umuduyla İŞKUR'un kapısını aşındırıyor.



YAŞIMDAN UTANIYORLAR



75 yaşındaki Şerif Özdemir, İŞKUR'un kapısında bekleyen emeklilerden sadece biri. İsyanını dile getirmek için Ankara'da düzenlenen ‘Büyük Emekli Mitingi’ne katılan Özdemir, "Ev sahibi beni evden çıkardı, ben 14 bin TL'ye ev tuttum. Bütün evraklarım mevcut. 16 bin 500 TL aylık alıyorum, 2 bin 500 TL ile geçiniyorum. Altı ay sonra kira kontratım bitiyor devlet bana kaç kuruş verecek diye bekliyorum. Çaresiz kaldım" dedi. 36 yıl 8 ay devlet memuru olarak hizmet verdiğini belirten Özdemir, "Açım açım açım. Cumhurbaşkanına sesleniyorum vicdan varsa Antalya İŞKUR'a sorsun, üç defa dilekçe verdim iş aradım ama yaşımdan dolayı bana iş vermiyor. Devlet yaşımdan dolayı utanıyor bana iş vermiyor ama benim devletim beni dilendirmeye mecbur bırakıyor. Beni hırsızlığa itiyor ben böyle bir vatandaşım..." diye konuştu.



Mitinge İzmir'den katılan 68 yaşındaki Veysel Örnek ise KYK yurtlarında tatil müjdesi veren Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepkili. Yeşil pasaportunu gösteren Örnek, "Yeşil pasaportum sıfır kilometre. İzmir dışına çıkamıyorum. 34 yıl sigorta ve emekli sandığına prim ödedim. Yatırdığımız primlerin karşılığını alamadığımız gibi insanca yaşamaya da muktedir değiliz. Bizi idare edenlerden önce bizleri birinci sınıf vatandaş durumuna getirmelerini talep ediyorum. Kim yönetirse yönetsin siyaseti doğru yapmalarını talep ediyorum. Sadece hakkımı dile getiriyorum" dedi.



ALIM GÜCÜ ERİYOR



İktidarın tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu üzerinden yüzdelik zamlarla yetinmesi halinde emeklinin sefaleti artacak, gelir dağılımı uçurumu daha da büyüyecek.



TÜİK’e göre ocak-nisan döneminde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18,72 düzeyine çıktı. Merkez Bankası anketine göre bu ay için TÜFE artışı yaklaşık yüzde 3,04 olacak. Bu veriler, emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının mayıs itibarıyla yüzde 22,33’e ulaştığını işaret ediyor. Verilere göre, ocakta 10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının bugünkü alım gücü 8 bin 175 liraya düştü. 12 bin 920 lira olan en düşük memur emeklisinin alım gücü de 10 bin 562 liraya gerileyecek. Yılbaşında aylığı 20 bin liraya çıkarılan emeklilerin mayıs sonunda alım gücü 3 bin 651 liralık kayıpla 16 bin 349 liraya gerileyecek.



ÇALIŞAN EMEKLİ SAYISI ARTIYOR



Ay sonunu getiremeyen emekliler, çareyi iş yaşamına geri dönmekte arıyor. SGK tarafından yayınlanan Aylık Sigortalı İstatistikleri’ne göre; 2020 yılında 746 bin 766 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, 2024 Ocak ayı verilerine göre 1 milyon 871 bin 897’ye yükseldi. Kurumun bu rakamlarına göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan emekli sayısı 2020 yılından bu yana 1 milyon 125 bin 131 kişi arttı.