Samanyolu Haber /Gündem / Geri sayım başladı: Avrupa'ya gitmek isteyen Türkler dikkat! /28 Mayıs 2024 09:24

Geri sayım başladı: Avrupa'ya gitmek isteyen Türkler dikkat!

Türkiye'den Avrupa'ya kalıcı olarak gitmek isteyenler için çok büyük değişiklikler geliyor.

SHABER3.COM

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa'da Türk göçmenler, ilticacılar ve AB ülkelerindeki Türk kökenliler için büyük değişimler başlıyor. 1 Haziran’dan itibaren, özellikle vatandaşlık, iltica, sınır dışları, AB dışından işe personel alma (şans kartı) konularında yenilikler var.

İşte en önemli değişiklikler;

AB SINIRLARINDA TUTMA: Başta Türk vatandaşları olmak üzere, AB ülkelerinde iltica kabul oranı düşük olanlar, artık AB’ye alınmayacak. Bu kişiler dış sınırlarda durdurulacaklar. Bunların başvurularının asılsız olup olmadığına, ilticalarının kabul edilip edilmeyeceğine orada karar verilecek ve 3 hafta içinde geri gönderilecek, AB’ye alınmayacaklar.

AB’DE ORTAK VERİ VE KAMPLAR: Bu süreçte bu kişiler, ilk girdikleri ülkede ya da kurulacak kamplarda kalacak. Uygulama kısmen Haziran'da başlıyor ama kampların bitişi 2026’yı bulacak. Tüm AB, ortak veride birleşti. Artık, Hırvatistan’a giren bir Türk, daha sonra İtalya ya da Almanya’dan iltica isteyemeyecek. İlk girdiği yer orasıysa oraya gönderilecek. Sınır dışı süreci 12 haftada bitecek.

HIZLI ÇİFTE VATANDAŞLIK: Almanya’nın kabul ettiği hızlı ve çifte vatandaşlık yasası 27 Haziran’da yürürlüğe giriyor. Türkler, köken vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşı olabilecek. 5 yıl Almanya’da yasal yaşamış olmak, Almanca bilmek ve geçimini sağlıyor olmak yetecek. Ülkeye yararlı kişiler 3 yılda vatandaşlık alabilecek.

ÇALIŞMAK İÇİN ALMANYA ŞANSI: Almanya’da çalışmak isteyenlere "Şans Kartı" uygulaması 1 Haziran’da başlıyor. Vasıflı personelin gelebilmesi daha kolay olacak. Ön koşulları; Almanya’dan iş teklifi- iş anlaşması ya da garantisi almak. Meslek ya da üniversite diploması, en az iki yıllık meslek eğitimi, deneyim, ilgili birimlerden alınacak yeterlilik belgesi. Başta 1 yıllık çalışma izniyle Almanya’ya gelinebilecek. Şans Kartı alan kişiler, iş anlaşması devam ederse Almanya’da kalacak ve ailesini de getirecek.

16 YAŞINDA OY KULLANMA: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma yaşı 18‘den 16’ya indirildi. Avrupa ülkesi vatandaşı olan genç Türkler, bu seçimlerde oy kullanabilecek.
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