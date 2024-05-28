Tasarruf lafta kaldı, konak için yine milyonlar harcandı

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre kamuda tasarruf tedbirlerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu binalarına dair şu açıklamayı yapmıştı:



-Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi daha önce ve bunun etkin şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.



Fakat buna rağmen "İtibardan tasarruf olmaz" anlayışıyla yeni hükümet konaklarının yapımı tam gaz sürüyor. Sözcü Gazetesi’nden Deniz Ayhan’ın haberine göre 2024’ün ilk 4 ayında konakların yapımı için 2 milyar 14 milyon TL çıkmıştı.



Mayıs ayında da konakların yapımı için ihale verilmeye ve sözleşme imzalanmaya devam ediyor. Üstelik Mehmet Şimşek’in tedbirleri duyurmasından sonra da yeni sözleşmeler imzalanıyor.



Son olarak Manisa Selendi’de hükümet konağı yapımı için 22 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Sözleşme sonucu ihale 94 milyon 800 bin TL’ye CET Mimarlık şirketine verildi. 28 Mayıs’ta başlayacak inşaat, 20 Ağustos 2025’te sonlanacak.



KONAKLAR TAM GAZ



Sözcü’nün gündeme getirdiği, bu yıl içinde sözleşmesi yapılan diğer konaklar:



¦ Osmaniye Hasanbeyli Hükümet Konağı: 66 milyon 500 bin TL.



¦ Osmaniye Düziçi Hükümet Konağı: 153 milyon 649 bin TL.



¦ Bingöl Adaklı Hükümet Konağı: 79 milyon 900 bin TL.



¦ Balıkesir Karesi Hükümet Konağı: 172 milyon 700 bin TL.



¦ Kahramanmaraş Onikişubat Hükümet Konağı: 138 milyon 738 bin TL.



¦ Şanlıurfa Eyyübiye Hükümet Konağı: 213 milyon 700 bin TL.



¦ Ankara Çankaya Hükümet Konağı: 203 milyon 762 bin TL.



¦ Mersin Yenişehir Hükümet konağı: 154 milyon 500 bin TL.



¦ Manisa Saruhanlı: 93 milyon 161 bin TL.



¦ Adıyaman Tut: 69 milyon 250 bin TL.



¦ Adana Saimbeyli: 58 milyon 330 bin TL



¦ Tokat Almus: 81 milyon 998 bin TL.



¦ Adıyaman Sincik: 73 milyon 313 bin TL.



¦ Diyarbakır Kulp: 84 milyon 500 bin TL.



¦ Osmaniye Kadirli: 111 milyon 638 bin TL.



¦ Şanlıurfa Birecik: 135 milyon 847 bin TL.



¦ Osmaniye Bahçe: 122 milyon 400 bin TL.