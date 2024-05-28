Samanyolu Haber /Gündem / Ulaştırma Bakanı'ndan beş gün sonra özel jet cevabı /28 Mayıs 2024 14:18

Ulaştırma Bakanı'ndan beş gün sonra özel jet cevabı

Ulaştırma Bakanı, Almanya'ya Rönesans Holding’e ait özel jet ile gitmesiyle ilgili konuştu. Uraloğlu, holdingle bakanlık arasındaki sözleşmede bu tip 'imkanların' bedelsiz olacağı yönünde madde bulunduğunu savundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de; Almanya’da katıldığı toplantıya Rönesans Holding’e ait özel jet ile gitmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı. Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Rönesans Holding'e ait bir uçakla Almanya'da toplantıya katılmasına ilişkin konuştu. Uraloğlu, kendisine yönelik eleştirilere karşılık şunları söyledi:

- Benim yurt dışı gezimle ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Ben soruyu şöyle sormanızı isterdim; niye gittin, nereye gittin, özel işine mi gittin, gidiş gerekçen neydi... Sadece oradaki bir tarafını öne çıkartarak, kamuoyu da yönlendirilerek böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdiye kadar açıklama yapmadım neden; kamuoyunda tekrar gündeme gelmesini istemedim.

"FİRMAYA BORÇLU KALMADIK"

- Oradaki gerekçe şuydu: Uluslararası Ulaşım ve Ulaştırma Forumu düzenleniyor ve 69 ülke bakan düzeyinde katılıyor. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katıldık. Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Burada ne bir uçak kiralaması var ne devletin ilave bir ücret ödemesi var. Böyle bir imkanla biz 4 günlük programı iki günle sınırlandırdık. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır."
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