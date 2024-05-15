Slovakya Başbakanına silahlı saldırı!

Basında yer alan haberlere göre Slovakya'nın popülist Başbakanı Robert Fico uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Haber televizyon kanalı TA3'e göre olay başkentin yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.







Slovak TASR haber ajansı, Parlamento Başkan Yardımcısı Lubos Blaha'nın Parlamento oturumu sırasında olayı doğruladığını ve oturumu bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini söyledi.





POLİS OLAY YERİNİ KAPATTI

Olay, Fico'nun destekçileriyle buluşmak üzere geldiği yerel Kültür Evi'nin önünde meydana geldi. Polis olay yerini kapattı.





Günlük Dennik N gazetesi muhabirine göre, silah seslerinin ardından kurtarma ekipleri başbakanı bir arabaya taşıdı.





Reuters haber ajansına göre, bir çok kişi silahın patladığını duydu. Birkaç kişi saldırganın, güvenlik güçleri tarafından tutuklandığına şahit oldu. Saldırgan, bir arabayla olay yerinden uzaklaştırıldı.





Slovakya Cumhurbaşkanı saldırıyı kınadı.

