Samanyolu Haber /Dünya / Biden'ın 'Durdururuz' sözü blöf çıktı: İsrail'e yeni silahlar /15 Mayıs 2024 08:36

Biden'ın 'Durdururuz' sözü blöf çıktı: İsrail'e yeni silahlar

Refah operasyonu konusunda İsrail'e baskı yapan ABD, bir yandan da yakın müttefikine silah sevkiyatını sürdürüyor.

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ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planladığı bildirildi.

ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın İsrail'e yapmak istediği son silah sevkiyatıyla ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdiğini açıkladı. Reuters, ABD'nin göndermek istediği son silah paketinde tank mermileri, havan topları ve silahlı taktiksel araçlar olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Biden, geçen hafta İsrail'in Refah'ta büyük bir operasyon başlatması durumunda silah göndermeyi durdurabileceklerini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda ABD silahlarını kullanarak uluslararası hukuku ihlal etmiş olabileceğini belirtmişti.

Silah sevkiyatı, İsrail lobisinin çok güçlü olduğu ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden yönetimi üzerinde ciddi bir baskı unsuru. Ancak Biden'ın partisi olan Demokratlarda Filistin'deki sivil ölümlere tepkiler de yükseliyor.
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