Bahçeli çok sinirlenmiş! Olcay Kılavuz görevden alındı

Sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin en çok konuşulan ismi Olcay Kılavuz sessizliğini ilk kez Halktv.com.tr Özel Haberler Müdürü Seyhan Avşar’a bozmuştu.







Kılavuz, “Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça” ifadelerini kullanmıştı.







KILAVUZ'UN GÖREVİNE SON VERİLDİ



Kılavuz’nun bu açıklamalarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetini haberleştiren kurum ve kuruluşları hedef aldı. Bahçeli konuşmasında Sinan Ateş’in adını dahi geçirmedi. Sonrasında ise MHP'den Kılavuz’a ilişkin hamle geldi. MHP’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığını yapan Kılavuz’un görevine son verildi.





"BAHÇELİ AÇIKLAMALARA ÇOK SİNİRLENDİ"



Halktv.com.tr’ye konuşan kaynaklar Kılavuz’un açıklamalarına Devlet Bahçeli’nin çok sinirlendiğini belirterek, “Kılavuz dava süreci devam ediyor. Konuşmam doğru olmaz. Sayın Devlet Bahçeli gereken açıklamayı yapsaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak kendisi bunu yapmadı” diye konuştu.





MHP basın birimi ise konuya ilişkin bilgi vermek istemedi.

