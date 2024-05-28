Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli çok sinirlenmiş! Olcay Kılavuz görevden alındı /28 Mayıs 2024 19:42

Bahçeli çok sinirlenmiş! Olcay Kılavuz görevden alındı

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi olan MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un basına açıklama yapmasının ardından MHP’den dikkat çeken bir hamle geldi. MHP, TBMM’de Grup Danışmanlığı yapan Kılavuz’un görevine son verdi. Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Bahçeli ile görüşmüş ve bakanlığın gündemindeki konular hakkında bilgi vermişti. Son gelişmede bu görüşmenin de etkili olabileceği konuşuluyor.

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Sokak ortasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin en çok konuşulan ismi Olcay Kılavuz sessizliğini ilk kez Halktv.com.tr Özel Haberler Müdürü Seyhan Avşar’a bozmuştu.

Kılavuz, “Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça” ifadelerini kullanmıştı.

KILAVUZ'UN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Kılavuz’nun bu açıklamalarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Sinan Ateş cinayetini haberleştiren kurum ve kuruluşları hedef aldı. Bahçeli konuşmasında Sinan Ateş’in adını dahi geçirmedi. Sonrasında ise MHP'den Kılavuz’a ilişkin hamle geldi. MHP’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığını yapan Kılavuz’un görevine son verildi.

"BAHÇELİ AÇIKLAMALARA ÇOK SİNİRLENDİ"
Halktv.com.tr’ye konuşan kaynaklar Kılavuz’un açıklamalarına Devlet Bahçeli’nin çok sinirlendiğini belirterek, “Kılavuz dava süreci devam ediyor. Konuşmam doğru olmaz. Sayın Devlet Bahçeli gereken açıklamayı yapsaydı hiçbir sorun olmazdı. Ancak kendisi bunu yapmadı” diye konuştu.

MHP basın birimi ise konuya ilişkin bilgi vermek istemedi.
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