Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Altaylı: İsrail’den madalya alan ben değilim /28 Mayıs 2024 12:19

Fatih Altaylı: İsrail’den madalya alan ben değilim

Sosyal medyada kendi sözlerinin kesilip İsrail'i destekliyormuş gibi bir algı yaratıldığını söyleyen Fatih Altaylı duruma "Sanki İsrail’i savunuyormuşum gibi bir algı yaratıyorlar. Oğlum İsrail’den madalya alan ben değilim" diyerek tepki gösterdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında çektiği bir videoda sosyal medya trollerini eleştirdi.

Fatih Altaylı, kendisinin bir süredir söylediği sözlerin kesilip kendisinin İsrail'i destekliyormuş gibi bir algı yaratıldığını belirtti.

Altaylı, trollere bu hareketlerinden ötürü cevap verdi.

"İsrail’den madalya alan ben değilim" diyen Altaylı şunları söyledi:

“Siyasal İslamcı troller, benim cümlelerimi kesip kesip sanki İsrail’i savunuyormuşum gibi bir algı yaratıyorlar. Oğlum İsrail’den madalya alan ben değilim. Kendinize gelin.”

NE OLMUŞTU?

Erdoğan geçmişte İsrail tarafından 'Umursama Cesaret Ödülü verilmişti.
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