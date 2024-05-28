Fatih Altaylı: İsrail’den madalya alan ben değilim

“Siyasal İslamcı troller, benim cümlelerimi kesip kesip sanki İsrail’i savunuyormuşum gibi bir algı yaratıyorlar. Oğlum İsrail’den madalya alan ben değilim. Kendinize gelin.”





Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında çektiği bir videoda sosyal medya trollerini eleştirdi.Fatih Altaylı, kendisinin bir süredir söylediği sözlerin kesilip kendisinin İsrail'i destekliyormuş gibi bir algı yaratıldığını belirtti.Altaylı, trollere bu hareketlerinden ötürü cevap verdi."İsrail’den madalya alan ben değilim" diyen Altaylı şunları söyledi:Erdoğan geçmişte İsrail tarafından 'Umursama Cesaret Ödülü verilmişti.