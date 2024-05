"28 Mayıs 1918'de bağımsızlığına kavuşan kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunu kutluyorum. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Bir kere daha Cumhuriyet bayramları kutlu olsun diyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gelecekte de Türkiye'yi yönetecek olan partiyiz.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Özel, açıklamalarında Gezi eylemlerinin olduğu dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözleri hatırlattı. Özel konuya ilişkin, "Sayın Bahçeli, 'Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri, Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı' dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır" dedi.Özel ayrıca AKP'nin sokak hayvanları düzenlemesine karşı da tavırlarının net olduğunu söyleyerek, sokak köpeklerinin 'uyutma' adı altında öldürülmelerinin karşısında olduklarını bir kez daha belirtti.Özel'in açıklamalarından önce, İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, CHP'ye katıldı. Demirer'e rozetini Özel taktı.Özel, Bahçeli'ye Gezi için dediklerini hatırlattı: "Erdoğan'a 'Hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı' dedi" - Resim : 1Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana 36 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. İsrail'in katliamını kınıyorum, tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum. Siyasi akrabalığımız olan partiler tarafından yönetilen Norveç ve İspanya'nın ayrıca İspanya'nın Filistin'i tanıyacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum.Bugün önemli bir tarihin yıldönümü. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına karşı insanların toplumsal duyarlılıkla bir araya gelmesiyle başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir. 90 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözlerini kaybetmiştir Gezi eylemlerinde. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir.Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmede de söyledim. Hak ihlali vardır ve arkadaşlarımızın içerde tutulması Anayasa'nın ihlalidir. Ailelerine yaşatılan büyük bir travmadır. Sayın Erdoğan'a da ilettiğim belgeyi buradan da paylaşmak isterim.Sayın Bahçeli, 'Gezi'ye hassasiyet, toplumun hassasiyetleri, Erdoğan'a bu hassasiyetleri gözetmeyen diktatörlük sevdalısı' dedi. Bugün ikisi birden Gezi'ye darbe girişimi diyerek olan olaylardan sonra her biri en az 3 kez beraat eden arkadaşlarımız içerde tutulmaktadır.Erzincan'da, 13 Şubat'ta, 9 vatandaşımız İliç'te altın madenindeki toprak kaymasında hayatını kaybetti. 4'ü bulundu, 5'ini arama çalışması sürüyor. Murat Kurum benim belgelerde imzam yok diyordu. ÇED olumlu kararını veren yetkililerin asli kusurlu olduğuna karar verildi. 6 Ekim 2021'deki ÇED olumlu raporunda, bakanın oluruyla, Murat Kurum'un imzasıyla verilmiştir.Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır. Özellikle sabah evden çıkanlar için bu bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hayvanları katletme niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020'de de bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk ve hayvan haklarının korunması üzerine komisyon çalışması yapıldı.Bu kitap çok net. Popülasyonun düşürülmesi için uyutma, öldürme yazmıyor ve bunun altında AK Parti'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması yazıyor. Bu fonla kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapılsın, bakım evleri açılsın deniyor. 2002'den beri parmağını kıpırdatmayanlar, belediyeler para harcamasın diyerek, toptan öldürelim diyorlar.Bakım evinde alacağız 30 günde sahiplenen olmazsa öldüreceğiz diyorlar.Bir eczacı olarak ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum. Kısırlaştırmadan da pahalı bu rakam. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada bir anlayış ve bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var.Geçen pazar burada Türkiye kamuoyu bugünlerde iade-i ziyaret konuşuyor ya. İade-i ziyaret hakkında bilgi vereyim. Geçen pazar 81 ilde yaptığımız ziyaretlerden, 105 mitingde yaptığımız ziyaretlerden sonra iadeyi ziyarete geldiler. 98 bin 600 kişi buradaydılar."