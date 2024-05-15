Rolex'li vekilden dikkat çeken sözler: Saray'dan talimat...

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin verdiği önergelerin AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesi tartışma yarattı. Saadet Partisi'nin "Muhalefetin önergelerine hayır denilmesinin yasama faaliyetlerine olumsuz etkilerinin araştırılması önergesi" ile ilgili DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan söz aldı.



Eski AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun milletvekili olduktan sonra pişmanlık duyduğuna ilişkin sözlerini hatırlatan Bozan "AKP milletvekillerinin mevcut performanslarına baktıkça bir yıllık süre içerisinde pişman olmuşlar ki Genel Kurul çalışmalarına katılmıyorlar. Genel Kurul'da muhalefetin verdiği önergeleri dinleme gereği bile duymuyorlar. Bir yandan vekillik yapmaya çalışıyorsunuz bir yandan da kendi iradeniz yok" diye konuştu.



Bir seneden bu yana, 85 milyon yurttaşın yararına birçok konunun Meclis'te gündeme geldiğini söyleyen Bozan, "Bunların tamamına bazen üç kişi bazen beş kişi bazen 10 kişi dinleyerek ret oyu kullandınız. Sürekli ret oyu kullanmanızdan kaynaklı, bence AKP grubunun adının bugünden sonra 'redgiller' olması lazım" dedi.



YENİŞEHİRLİOĞLU'NDAN YANIT



DEM Partili Bozan, "Eminim içinizde gerçekten vekillik yapmak isteyen birçok milletvekili var, yapmak istiyor ama Saray izin vermiyor. Sebebi, tek adamcılıktır. Sadece bir defa, sadece bir kez muhalefetin verdiği önergeye 'evet' deyin" ifadelerine AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, 'İradesini terör örgütlerine teslim edenler burada AK Parti Grubu'na irade üzerinden bir eleştiri getiremez. Biz saraydan talimat alan, özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz. Reddediyoruz" karşılığını verdi.



Yenişehirlioğlu, AKP'deki ıstakoz krizi sonrası kolundaki 562 bin liralık Rolex marka saatiyle gündem olmuştu.