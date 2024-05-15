Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Tasarruf' paketi açıklanana kadar kamuda üç aylık harcama geçen yılın tamamını geçti /15 Mayıs 2024 09:42

'Tasarruf' paketi açıklanana kadar kamuda üç aylık harcama geçen yılın tamamını geçti

Kamuda tasarruf paketi açıklanana kadar bu yılın ilk üç ayında yapılan harcamalar geçen yılın üstüne çıktı.

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2024 yılının ilk üç ayında taşıt ve binalar için yapılan harcamalar geçen yılı katladı. Temsil, tanıtma, ağırlama, toplantı ve organizasyon giderleri ise bu yılın üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre altı katın üzerinde arttı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Temsil ve tanıtma giderleri kapsamında geçen yıl ocakta 13.9 milyon lira, şubatta 42.1 milyon TL ve martta 64.3 milyon TL olmak üzere yaklaşık 120.3 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yıl ocakta 15.8 milyon lira, şubatta 81.1 milyon lira ve martta 704.2 milyon lira olmak üzere üç ayda yaklaşık 801.1 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Temsil ve tanıtma giderleri için geçen yılın başında ayrılan bütçe ödeneği 938.9 milyon liraydı. Yılsonu itibarıyla yapılan harcama ise bütçe başlangıç ödeneğini neredeyse ikiye katlayarak 1.7 milyar liraya ulaştı. Bu yıl temsil ve tanıtma giderleri için ayrılan bütçe başlangıç ödeneği ise 1.6 milyar lira. Ancak üç ayda yapılan harcamanın 801.1 milyon liraya ulaşması bu yılki hedefin aşılacağına işaret ediyor.

KİRALAMAYA 2.1 MİLYAR LİRA

Geçen yıl mal ve hizmet alım giderleri kapsamında taşıt kiralamaları için ocakta 106.5 milyon lira, şubatta 152.9 milyon lira, martta da 91.1 milyon lira olmak üzere toplam 350.5 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yılın aynı döneminde yapılan harcama ise toplam 691.6 milyon lira oldu. Hizmet binası kiralama giderleri için de geçen yıl üç ayda 138 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Geçen yıl mal ve hizmet alım giderleri kapsamında taşıt kiralamaları için ocakta 106.5 milyon lira, şubatta 152.9 milyon lira, martta da 91.1 milyon lira olmak üzere toplam 350.5 milyon lira harcama yapılmıştı. Bu yılın aynı döneminde yapılan harcama ise toplam 691.6 milyon lira oldu. Hizmet binası kiralama giderleri için de geçen yıl üç ayda 138 milyon lira harcama gerçekleştirildi.

Bu yılın aynı döneminde hizmet binası kiralama giderleri için bütçeden 457.3 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yıl sadece “hizmet alımları” kapsamındaki taşıt kiralaması giderleri için bütçeden 2.1 milyar lira çıktı.
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