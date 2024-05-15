Ankara'da sürpriz görüşme: Soylu, Erdoğan'ı ziyaret etti

Dün yazdım: “Bekir Bozdağ önce Yerlikaya sonra da Erdoğan’la görüştü, Erdoğan duruma müdahale etti.” Dedim ki: “Serdar Sertçelik’in paylaşımlarında ismi geçen AKP Milletvekili Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla görüştü. Bu konuda nasıl bir çalışma içinde olduklarını sordu. Bakan Yerlikaya’yla görüşmesinden sonuç alamadı. Bozdağ ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi ve durumu anlattı. Erdoğan da duruma müdahale etti.”





Sözcü yazarı Aytunç Erkin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili olarak görüştüğünü yazdı."Ankara koridorlarının gündeminde üç dört konu var. Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı ve örgütün ikinci ismi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik’in 'kendisine ve AKP’nin üst düzey isimlerine kurulduğunu' iddia ettiği kumpasla ilgili cümlelerini hatırlayalım" diye yazarak Sertçelik'in, “Bir şekilde zaten gizli tanık yaratacaklar bu belli. Ben de kabul ettim. Kendimi ve ailemi kurtarabilmek için, benim ve abimin üzerine yıkılacak dosyaları engelleyebilmek için. Daha sonrasında bu ifadeyi kendileri isim isim ‘Bu ismi koyalım mı? Koyalım. Bu olay böyle olmuş mudur? Olmuştur’ diye beni baskılarla, tehditlerle hiç bir şekilde irademin altında olmayarak, 19 sayfalık gizli tanık ifadesi oluşturdular. ‘Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca, Sadık Soylu... bu isimlerle ilgili bir şablon oluşturulacak. Bunlarla da oturup karşılıklı konuşacağız. Gizli tanık ifadene bunları da ekleyeceksin’ denildi. Bu şahıslar eklendiğinde ben nasıl kendimi kurtarabilirim? Bu şahısların isimlerini ben kullandığımda, AK Parti’nin gücü altında nasıl bunları yapabilirim diye anlamaya çalışıyorum. Ortada bir savaş var çünkü kendi içerilerinde. Ne olduğunu anlayamıyorum.” sözlerini hatırlatan Erkin, yazısını şöyle sürdürdü:"Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili çarpıcı bir bilgiye daha ulaştım." bilgisini paylaşan Erkin, şunları kaydetti:Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu. Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a “Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı” dediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya “Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor.