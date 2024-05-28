Samanyolu Haber /Gündem / İspanya Patriot füzeleri, Leopard tanklarını Ukrayna’ya gönderiyor /28 Mayıs 2024 14:48

İspanya Patriot füzeleri, Leopard tanklarını Ukrayna’ya gönderiyor

İspanyol El Pais gazetesi, Ukrayna ve İspanya arasında Güvenlik Anlaşması imzalandığını yazdı.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Bu anlaşma gereği İspanya bazı askeri teçhizatı Ukrayna’ya gönderecek. Gazete, Patriot füzeleri ve 19 Leopard 2A4 tankı da dahil olmak üzere geniş bir askeri teçhizat yelpazesinin Ukrayna'ya transferini öngördüğünü yazdı. Bu silahların bir kısmının 30 Haziran'dan önce Ukrayna'ya teslim edilmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, güvenlik alanında işbirliğine yönelik ikili bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Ukrayna'nın Almanya, Danimarka, Fransa, İtalya, Finlandiya, Hollanda ve Letonya ile yaptığı benzer anlaşmaların ardından geldi.

27 Mayıs'ta Madrid'e gelen Zelensky ve beraberindeki Ukrayna heyeti, Kral Philip VI tarafından karşılandı. 

Ardından Zelensky ve Sanchez, savunma işbirliğinin devamı, yeni askeri yardım paketleri ve Ukrayna ordusunun eğitimi konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasının imzalandığı açıklandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Anlaşma, İspanya'nın bu iki yıllık savaş süresince sağladığı önemli desteği içeriyor ve Ukrayna'nın yeteneklerini güçlendirmesine olanak tanıyacak 2024 yılı için 1 milyar Euro tutarında askeri destek taahhüdünü içeriyor" dedi. Bu açıklama, İspanyol hükümetinin internet sitesinde yayınlandı.
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