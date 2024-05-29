Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı'na zarar veriyor' /29 Mayıs 2024 10:20

'Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı'na zarar veriyor'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davalarının konuşulmasının Cumhur İttifakı'na zarar verdiğini söyledi.

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Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bir siyasi yolsuzluğa bulaşmasa bile o kişi hakkında hemen herkesin bu tür haberler yapması o kişinin aleyhine olur. Hele hele günlerce konuşulması daha kötü etki yapar. Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor" dedi.

Küçük bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2023 Eylül ayından bu yana Ayhan Bora Kaplan davası konuşuluyor. Şu an cezaevinde olan polisler, Ayhan Bora Kaplan’la Süleyman Soylu bağlantılı demek istediler. Aylarca Tolga Şardan’a bilgi sızdırdılar. Sözcü gazetesinde yazılar çıkarttılar.

"AK PARTİ'YE ZARAR VERİYOR"

Ama Allah ellerine ayaklarına dolaştırdı. Gizli tanığı kaçırdılar. Adam aylarca dışarıda yemiş içmiş gezmiş. Soylu döneminde ABK korunuyordu iması oluşturuldu. Şimdi ise hükûmete kumpas iddiası konuşuluyor. Bu konu gündemde kaldıkça AK Parti’ye zarar veriyor.

Aynı şey Sinan Ateş cinayeti için de geçerli. Devlet Bahçeli gerekenleri söyledi. Bu cinayetle ilgili elinde bilgi belge olan varsa hepsi aydınlatılsın. Olaya karışan herkese de gereken cezalar verilsin. Bu cinayet er ya da geç aydınlatılacaktır. Aksi düşünülmez. Bu cinayet de konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor. Halkın olaylara bakışı olumsuz."
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