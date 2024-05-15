Gürcistan'da tartışmalı 'Yabancı Etki yasası' onaylandı

Euronews'te yer alan habere göre Gürcistan Parlamentosu, ülkede haftalardır on binlerce kişinin katılımıyla protesto edilen tartışmalı "yabancı etkinin şeffaflığı" şeklinde adlandırılan yasa tasarısını onayladı.



Böylece Parlamento, muhaliflerin "Rus Yasası" diye nitelendirdiği tasarının üçüncü ve son okumasını yaparak yasalaşma yolunda önemli bir engeli aşmış oldu.



Tasarı bu aşamadan sonra imza için Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili'ye gidecek.



Ancak tasarıyı "Rus Yasası" olarak tanımlayan Zurabişvili, daha önce yaptığı açıklamalarda, masasına gelmesi halinde veto edeceğini söylemişti.



Bununla birlikte Zourabichvili'nin vetosu, iktidar partisi ve destekçisi partilerin çoğunlukta olduğu Mecliste yapılacak yeni bir oylama ile geçersiz kılınabilir.



Zira iktidar, Mecliste Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullanacağı veto kararını aşacak salt çoğunluğa sahip.



Gün içerisinde Parlamentoda tasarının görüşülmesi sırasında milletvekilleri arasında sert tartışmalar ve akabinde arbede yaşandı. Zaman zaman itiş kakışlar oldu.



Meclis binası dışında ise polis tasarının görüşülmesi sırasında etten duvar ördü.



Dışarıda toplanan ve ellerinde Gürcü ve Avrupa Birliği bayrakları bulunan bir grup kalabalık protesto eylemi yaptı.



Öfkeli kalabalık, iktidar partisi mensubu vekilleri "Ruslar" ve "köleler" diye nitelendiren sloganlar attı.



Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Ancak tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen oylamada, 150 sandalyeli Parlamentoda, oturuma katılan 116 vekilden 84'ü yasa lehinde, 30'u da aleyhte oy kullandı.



Cumhurbaşkanı Zourabichvili'nin tasarıyı veto etmek ya da onaylamak için 14 gün süresi bulunuyor.



Gürcistan Parlamentosu'nda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının üçüncü ve son okuması bugün yapıldı. Gürcü Anayasaso gereği, bir tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor. Parlamento, söz konusu tasarının nihai oylamadan geçmesi için bugün toplandı ve beklendiği üzere ezici çoğunlukla lehte oy kullandı.

"Yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon"



Hükümetin bu yıl Parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" (yabancı etki ajanı) olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.



Tasarı, Güney Kafkasya ülkesinin Avrupa ile bütünleşme yolunda mı yoksa Rusya yönüne doğru bir adım atarak eksen kaymasına mı neden olacağı sorularını beraberinde getiriyor.



Uzmanlar, söz konusu tasarının yasalaşması halinde bunun, demokratik özgürlüklere ve ülkenin Avrupa Birliği'ne katılma hedefine tehdit oluşturacağı değerlendirmesinde bulunuyor.