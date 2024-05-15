Beyaz Saray: Gazze'de soykırım yapılmadığını düşünüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden yönetimi İsrail'in Hamas ile savaşında Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini soykırım olarak görmediğini açıkladı.



Euronews'te yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Hamas'ın "yenildiğini" görmek istediği, ayrıca savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu ve İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon düzenlemesinin hata olacağını söyledi.



"Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz." diyen Sullivan, "Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerine açıklamasında yer verdi.



Sullivan, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'nin kuzeyindeki Erez Sınır Kapısı'na giden bir insani yardım konvoyuna saldırdığına dair haberler hakkında duyduğu endişeyi de dile getiren Danışman, "Bu konvoylara saldıran ve yağmalayan insanların olması tam bir rezalet. Bu tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a "hesap vermek zorunda olmadığını" da sözlerine ekleyen Sullivan, Başbakan sadece İsrail halkına hesap vermekle yükümlü" dedi.



Hamas'ın rehineleri serbest bırakması halinde Gazze'de ateşkes sağlanabileceğini söyleyen Sullivan, dünyanın Hamas'ı müzakere masasına dönmeye ve bir anlaşmayı kabul etmeye çağırması gerektiğini belirtti.



ABD'nin ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşması için çalıştığını, fakat bu anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini ifade etti.



Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.