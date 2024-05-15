Samanyolu Haber /Dünya / Beyaz Saray: Gazze'de soykırım yapılmadığını düşünüyoruz /15 Mayıs 2024 08:24

Beyaz Saray: Gazze'de soykırım yapılmadığını düşünüyoruz

"Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz." diyen Sullivan, "Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerine açıklamasında yer verdi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Joe Biden yönetimi İsrail'in Hamas ile savaşında Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini soykırım olarak görmediğini açıkladı.

Euronews'te yer alan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada ABD'nin Hamas'ın "yenildiğini" görmek istediği, ayrıca savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu ve İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon düzenlemesinin hata olacağını söyledi.

"Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz." diyen Sullivan, "Bu önermeyi kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerine açıklamasında yer verdi.

Sullivan, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'nin kuzeyindeki Erez Sınır Kapısı'na giden bir insani yardım konvoyuna saldırdığına dair haberler hakkında duyduğu endişeyi de dile getiren Danışman, "Bu konvoylara saldıran ve yağmalayan insanların olması tam bir rezalet. Bu tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a "hesap vermek zorunda olmadığını" da sözlerine ekleyen Sullivan, Başbakan sadece İsrail halkına hesap vermekle yükümlü" dedi.

Hamas'ın rehineleri serbest bırakması halinde Gazze'de ateşkes sağlanabileceğini söyleyen Sullivan, dünyanın Hamas'ı müzakere masasına dönmeye ve bir anlaşmayı kabul etmeye çağırması gerektiğini belirtti.

ABD'nin ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşması için çalıştığını, fakat bu anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:31:01