Samanyolu Haber /Dünya / ABD’yi hortum vurdu /29 Nisan 2024 09:55

ABD’yi hortum vurdu

Oklahoma eyaletinde hortumlar nedeniyle iki kişi yaşamını yitirirken, hortumlar diğer bazı eyaletlerde de büyük hasara neden oldu.

SHABER3.COM

Yetkililer hortumlar nedeniyle biri çocuk iki kişinin Oklahoma’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Oklahoma Valisi eyalette 12 bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Cuma gününden bu yana düzinelerce hortum ülkenin orta kesiminde hasara neden oldu.

Evler, ağaçlar yıkıldı, birçok bölgeye elektrik verilemedi.

Pazar sabah saatlerinde Oklahoma'da 30 binden fazla kişinin evlerinde elektrik beklediği belirtildi.

Teksas'taki kötü hava koşulları nedeniyle ise yaklaşık 70 bin kişinin elektrik beklediği kaydedildi.

Nebraska'nın Omaha bölgesinde de Cumartesi günü meydana gelen hortum evleri ve işyerlerini yıktı, ardından da Iowa’da bir kasabayı vurdu.

Nebraska’da hortumlar nedeniyle yaralılar olduğu belirtildi.

Nebraska Valisi Jim Pillen ve Iowa Valisi Kim Reynolds Cumartesi gününü hasar tespit çalışması yaparak geçirdi.

İki eyaletin de federal yardım almayı planladığı belirtiliyor.
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