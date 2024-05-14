Samanyolu Haber /Dünya / Hapishane aracına saldırı: 2 kişi öldü, tutuklu kaçtı /14 Mayıs 2024 15:52

Hapishane aracına saldırı: 2 kişi öldü, tutuklu kaçtı

Fransa'da bir tutukluyu duruşmadan hapishaneye geri götüren araca silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. İki hapishane personeli öldü, üç personel yaralandı. Fransa basını tutuklunun kaçtığını yazdı.

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Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Rouen yakınlarında bir hapishane aracının 'pusuya düşürüldüğü' ve iki hapishane personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'nin Fransa basınından aktardığına göre, araçta nakledilen tutuklu, saldırganlarla birlikte kaçtı. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, olayda üç diğer personelin de ağır yaralandığını söyledi. Bakan Dupond-Moretti, bakanlığın kriz birimini topladığını bildirdi. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin de sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu suçluları bulmak için tüm yollara başvuruluyor. Talimatımla yüzlerce polis ve jandarma seferber edildi" ifadelerini kullandı.

SİLAHLI SALDIRGANLAR İKİ ARAÇLA HAPİSHANE KONVOYUNA SALDIRDI

Fransa'nın BFMTV kanalı, tutuklunun bu sabah Rouen'de duruşmaya katıldıktan sonra hapishane aracında, Évreux kasabasında tutulduğu tutukevine geri götürüldüğünü aktardı. Olayın yerel saatle 11.00 sıralarında A154 karayolu üzerindeki ücretli geçiş gişesi yakınlarında yaşandığı, olayın ardından yolun çift taraflı trafiğe kapatıldığı belirtildi.

AFP'ye göre, saldırı, iki araçla hapishane konvoyuna yaklaşan kişilerce gerçekleştirildi. Fransa basınına yansıyan, henüz doğrulanmamış haberlere göre, tutuklu daha sonra olay yerine yakın bir bölgede yanmış bir vaziyette bulunan bir araçla, saldırganlarla birlikte kaçtı. Sosyal medyada ve bazı Fransız yayın organlarının paylaştığı görüntülerde, kapüşonlu, silahlı erkeklerin konvoya yaklaştığı görüldü. BBC, videonun doğruluğunu teyit edemediğini belirtti.
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