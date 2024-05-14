Hapishane aracına saldırı: 2 kişi öldü, tutuklu kaçtı

BBC'nin Fransa basınından aktardığına göre, araçta nakledilen tutuklu, saldırganlarla birlikte kaçtı. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, olayda üç diğer personelin de ağır yaralandığını söyledi. Bakan Dupond-Moretti, bakanlığın kriz birimini topladığını bildirdi. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin de sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu suçluları bulmak için tüm yollara başvuruluyor. Talimatımla yüzlerce polis ve jandarma seferber edildi" ifadelerini kullandı.





Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Rouen yakınlarında bir hapishane aracının 'pusuya düşürüldüğü' ve iki hapishane personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.Fransa'nın BFMTV kanalı, tutuklunun bu sabah Rouen'de duruşmaya katıldıktan sonra hapishane aracında, Évreux kasabasında tutulduğu tutukevine geri götürüldüğünü aktardı. Olayın yerel saatle 11.00 sıralarında A154 karayolu üzerindeki ücretli geçiş gişesi yakınlarında yaşandığı, olayın ardından yolun çift taraflı trafiğe kapatıldığı belirtildi.AFP'ye göre, saldırı, iki araçla hapishane konvoyuna yaklaşan kişilerce gerçekleştirildi. Fransa basınına yansıyan, henüz doğrulanmamış haberlere göre, tutuklu daha sonra olay yerine yakın bir bölgede yanmış bir vaziyette bulunan bir araçla, saldırganlarla birlikte kaçtı. Sosyal medyada ve bazı Fransız yayın organlarının paylaştığı görüntülerde, kapüşonlu, silahlı erkeklerin konvoya yaklaştığı görüldü. BBC, videonun doğruluğunu teyit edemediğini belirtti.