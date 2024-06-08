AB'de Suriyeli sığınmacıları geri gönderme pazarlığı

Avrupa Birliği'ne üye yedi ülke, yaptıkları ortak açıklamada, Suriyeli sığınmacıların gönüllü olarak ülkelerine geri dönebilmeleri için Suriye'deki durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Euronews'in aktardığı habere göre Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Malta ve Polonya, Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan Suriyeli mültecilerin durumunun artık "farklı bir şekilde ele alınması" gerektiğini belirtiyor.



Güney Kıbrıs'ta düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen söz konusu ülke yetkilileri, her ne kadar tam bir siyasi istikrar sağlanamamış olsa da, Suriye'deki durumun önemli ölçüde iyileştiği konusunda hem fikir.



MÜLTECİ AKINI HIZLANDI



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son aylarda, özellikle Lübnan'dan küçük botlarla gelen Suriyeli mültecilerin akınına uğramış durumda. Avrupa Birliği, sınır kontrollerini arttırması için haziran ayı başında Lübnan'a 1 milyar euroluk bir yardım paketi hazırlamıştı.



Yedi ülke, AB'nin göçmen akınına karşı Lübnan'a mali yardımları artırması gerektiğini de vurguladı. Ortak açıklamada, “Bir üye devletin sınırlarını ilgilendiren kararlar, göçmen kaçakçılığı yapan suç şebekeleri tarafından değil, ilgili üye devlet tarafından alınmalıdır” denildi.



Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou, Suriye'ye geri dönüşlerin başlangıçta gönüllülük esasına dayalı olacağını, ancak bunun daha sonraki bir aşamada zorunlu geri gönderme politikasına dönüşebileceğini söyledi. AB'yi daha gerçekçi olmaya çağıran bakan, bu politikanın uygulanabilmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin AB tarafından tanınmadığını kaydetti.



Öte yandan son dönemlerde Lübnan'da mülteci karşıtlığının yayılması üzerine bu ülkeyi terk eden Suriyelilerin sayısı da artıyor. Lübnan hükümeti yetkilileri de, uluslararası topluma Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmelerine yardımcı olmaya çağırıyor.



Lübnan, Türkiye ile birlikte Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu ülkelerin başında geliyor.