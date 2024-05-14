Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: CHP, AKP'yi geride bıraktı /14 Mayıs 2024 17:50

Son anket: CHP, AKP'yi geride bıraktı

ORC son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre CHP, AKP'ye 1,4 puan fark atıyor.

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ORC Araştırma şirketi, 'Siyasi Durum' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma şirketi, seçmene 2 - 12 Mayıs'ta, 'Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye sordu. 

11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 32,9
CHP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.

AKP: Yüzde 31,5
14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 36,30 oy aldı.

MHP: Yüzde 11,5
MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9,2
Yeşil Sol Parti bir önceki yüzde 9 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7
Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 4,1
İYİ Parti bir önceki seçimde 9,90 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Diğer: Yüzde 3,2.
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