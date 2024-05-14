Son anket: CHP, AKP'yi geride bıraktı

ORC Araştırma şirketi, 'Siyasi Durum' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma şirketi, seçmene 2 - 12 Mayıs'ta, 'Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye sordu.
11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 32,9
CHP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.
AKP: Yüzde 31,5
14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 36,30 oy aldı.
MHP: Yüzde 11,5
MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.
DEM Parti: Yüzde 9,2
Yeşil Sol Parti bir önceki yüzde 9 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7
Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 4,1
İYİ Parti bir önceki seçimde 9,90 oy aldı.
Zafer Partisi: Yüzde 2,9
Diğer: Yüzde 3,2.