Son anket: CHP, AKP'yi geride bıraktı

ORC Araştırma şirketi, 'Siyasi Durum' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma şirketi, seçmene 2 - 12 Mayıs'ta, 'Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye sordu.







11 bin 600 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:





CHP: Yüzde 32,9



CHP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 25,80 oy aldı.







AKP: Yüzde 31,5



14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 36,30 oy aldı.







MHP: Yüzde 11,5



MHP bir önceki seçimde yüzde 10,30 oy aldı.







DEM Parti: Yüzde 9,2



Yeşil Sol Parti bir önceki yüzde 9 oy aldı.







Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7



Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.







İYİ Parti: Yüzde 4,1



İYİ Parti bir önceki seçimde 9,90 oy aldı.







Zafer Partisi: Yüzde 2,9





Diğer: Yüzde 3,2.

