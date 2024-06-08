YSK maratonunda ilk tur bitti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi.



2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapıldı.



Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yaptı.



KAÇ SORU SORULACAK?



TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi.



9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi.



AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Beşevler'deki Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek, sınav hazırlıklarını kontrol etti.



Sınav için gelen adaylara başarılar dileyen Ersoy, gazetecilere açıklama yaptı.



Sınav sürecinin koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları söyledi:



-Cumartesi, pazar bu süreç nihayete erecek. Biz bu süreç için tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulması için valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlerimiz ve il milli eğitim müdürlerimizle beraber hareket ediyoruz.



-Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz. Şu anda Ankara merkezde olmak üzere 81 ilde sınav koordinasyon merkezimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.



-Bu sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, bir milyon görevliye teşekkür ediyoruz. Bu sınav onlar için başarılı bir şekilde geçer.



-Adayların bir yıllık, iki yıllık çalışmalarının karşılığını alması için elimizden geleni yaptık. Çalıştıklarının karşılığını alacakları bir sınav olacak.



-Sınav sonucu ne olursa olsun onlar bizim en değerlilerimiz. Ailelere de rica ediyorum. Sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan, onların en kıymetlimiz olduğunu düşünerek, çalıştıklarının karşılığını vererek güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.