Hamas iki rehinenin videosunu yayınladı

Videoda öncelikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın daha önce yaptığı ve "askeri baskının esirlerin kurtuluşunun tek yolu olduğu ve askeri baskı arttıkça esirlere ulaşma şansının da artacağı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.
Videoda konuşan esirlerden 64 yaşındaki Seagal, geçen sene Hamursuz Bayramı'nı ailesiyle kutladıklarını ve güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.
Saldırılar nedeniyle tehlikede olduklarını kaydeden esir, "Bazen bizden vazgeçtiğiniz hissine kapılıyoruz. Başbakan ve tüm bakanlardan müzakerelerde esnek olmalarını istiyorum. İşi ağırdan aldığınızı düşünüyoruz çünkü bir takas anlaşmasına varılması çok uzun sürdü. Kudüs'te ve Tel Aviv'de bir çok gösteri yapıldığını gördüm ve bu gösterilerin devam etmesini istiyorum." dedi.
Diğer esir 47 yaşındaki Miran, bu sene savaş nedeniyle hiç bir bayramı ailesiyle kutlayamadığını ve en azından Bağımsızlık Günü'nde beraber olmayı dilediğini ifade etti.
200 günü aşkın bir süredir Hamas'ın elinde esir olduğunu dile getiren Miran, "Canlı olarak buradan çıkmamız için bir anlaşmaya varılmasının zamanı geldi. Gösteriler de dahil olmak üzere her türlü yolu kullanarak hükümete baskı yapmak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum." diye konuştu.
Video, esirlerin konuşmasının ardından "Nazist liderleriniz, esir alınan çocuklarınızın kaderini veya duygularını umursamıyor. İş işten geçmeden onlara yetişin." yazısıyla son buldu.
ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR DÜZENLENECEK
Gazzedeki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platform ise esir yakınlarından onay alınmasının ardından söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Platform, hükümete, "Bağımsızlık Gününden" önce hayatta olan esirleri evlerine getirme, diğerleri için ise cenaze merasimi düzenleme çağrısı yaptı.
Platform, akşam saatlerinde ülke genelinde "Şimdi anlaşmayı onaylama zamanı" sloganıyla gösteriler düzenleneceğini duyurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den sonra getirdiği askeri sansür uygulaması Hamasın yayınladığı esir videolarının yayınlanmasına izin vermiyor ancak ailelerin yakınlarının görüntülerine rıza göstermesiyle İsrail basını da bu görüntüleri yayınlıyor.