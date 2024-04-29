Samanyolu Haber /Gündem / Exodus’a Londra Film Festivali’nden ‘En İyi Drama’ ödülü /29 Nisan 2024 01:47

Exodus’a Londra Film Festivali’nden ‘En İyi Drama’ ödülü

Farklı toplum kesimlerinden insanların, Türkiye'den birlikte çıktığı özgürlük yolculuğunu konu alan ‘Exodus’ filmi, Londra’daki Bağımsız Film Festivali’nde ‘En İyi Drama’ ödülünü kazandı.

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Konusu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Exodus filmi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Bağımsız Film Festivali'nden ödülle döndü. Film ‘En İyi Drama’ ödülünü kazandı.



Çekimleri yaklaşık iki yıl süren ve ödüllü yönetmen Serkan Nihat’ın yönettiği Exodus filmi, 7 aday arasından festivalin açılış filmi olarak tercih edilmiş ve en fazla seyirci katılımının sağlandığı yapım olmuştu.



Sanat yolculuğuna Şubat ayında Berlin Uluslararası Film Festivali ile başlayan Exodus’un yapımcıları Murat Kesgin ve Ender Zirekoğlu, alınan ödülden dolayı mutluluklarını paylaşırken başka festivallerden de ödüller beklediklerini ifade ettiler.

Yapımcılar Murat Kesgin ve Ender Zirekoğlu, ‘Eserin Londra’daki bu önemli festivalde ‘En İyi Drama’ ödülünü alması filmimizin sanat yolculuğunda heyecan verici bir adım’ ifadelerini kullandılar.



Londra Bağımsız Film Festivali, her yıl Nisan ayında Londra’da düzenlenen bir film festivalidir. Dünyanın farklı ülkelerinden bağımsız filmlerin yarıştığı festival Erich Schultz tarafından kurulmuştur. Drama, belgesel, bilim kurgu, korku, kadın yönetmen, kısa film, animasyon, deneysel kısa film gibi farklı kategorilerde ödüllerin verildiği festival kapsamında bir senaryo yarışması ve dağıtım fuarı organizasyonu da düzenleniyor.
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