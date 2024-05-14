Samanyolu Haber /Gündem / Bebek arabasında 178 milyon değerinde külçe altın /14 Mayıs 2024 13:24

Bebek arabasında 178 milyon değerinde külçe altın

İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den gelen İsrail uyruklu iki kişinin yanında bulunan bebek arabasından 73 adet külçe altın çıktı. Altının piyasa değeri yaklaşık 178 milyon TL.

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İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, uluslararası suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Dubai'den gelen iki kişiyi yakın takibe aldı. Düzenlenen operasyonda iki şüphelinin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş, her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirildi.

POLİSLER X-RAY'E GÖTÜRDÜ

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı. İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan iki yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst araması için X-ray alanına götürüldü.

BEBEĞİ SEVİP ARABAYI ARADILAR

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri, bebek arabasında bulunan bebeği sevdiği sırada, ayağıyla bebek arabasının altını kontrol etti. Kontrol sırasında polis ekipleri bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu tespit etti.

ALTINLARA EL KONULDU

Arabanın altındaki çantaları açan polis, yurda kaçak yolla sokulmak istenen her biri 1 kilo ağırlığında 73 adet külçe altın ele geçirdi. Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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