Dünyaca ünlü turistik şehre girişler artık paralı

Venedik'te turistlik girişler artık ücretli. İtalya'nın dünyaca ünlü turist şehri Venedik'te uygulamanın ilk gününde 15 bin 700 kişi ücret ödeyerek kente giriş yaptı. Kayıt platformunda ise 113 bin kişi rezervasyon yaptı. BBCTürkçe'nin haberine göre, bu yoğunluğa rağmen, yerel halk ve bazı dernekler uygulamayı protesto etti.







Uygulamanın detaylarına göre, kişi başı giriş ücreti kişi başı 5 Euro oldu. Öğrenciler ve 14 yaş altı çocuklar bu durumdan muaf tutuldu. Kural ihlali halinde 50- 300 Euro para cezası uygulanacak.



Uzmanlara göre, uygulama bazı önemli faydaları ve dezavantajları da beraberinde getiriyor.







FAYDALARI

Aşırı turist akımı kontrol altına alınabilir. Giriş ücreti, kente gelen turist sayısının sınırlayarak aşırı kalabalığı önleyebilir.





Yerel ekonomiye katkı sağlanabilir. Toplanan ücretler, şehrin alt yapısının iyileştirilmesi ve korunmasına harcanabilir.





Venedik'in tarihi ve kültürel zenginliği korunabilir. Yoğun turist akını, tarihi yapılara ve kentin doğal güzelliğine zarar verebiliyor. Giriş ücreti, bu tür tahribatları önleyebilir.





DEZAVANTAJLARI

Serbest dolaşım hakkı kısıtlanabilir. Bazıları uygulamanın insanların serbest dolaşım hakkını kısıtladığını savunuyor.





Verimlilik de tartışılan konulardan biri. Uygulamanın aşırı kalabalığı azaltmada yeterince etkili olup olmadığı sorgulanıyor.





Yerel halk memnun değil. Giriş ücretinin yerel halka fayda sağlamadığı ve kentin imajını olumsuz etkilediği görüşü hakim.





Venedik yönetimi, aşırı turizm sorununu çözmek için başka önlemler de almayı planlıyor. Gelecek Haziran'dan itibaren 25 kişilik grupların kente girişi yasaklanacak ve turistik yatak sayısının sabit nüfusu geçmesi engellenecek. Ayrıca, kentin kaldırabileceği maksimum turist sayısı da belirlenecek.

Uzmanlara göre Venedik'te uygulanan günü birlik giriş ücreti sisteminin ne kadar faydalı olacağı ve şehrin geleceğini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.

