Samanyolu Haber /Spor / Göztepe, Süper Lig'e geri döndü /28 Nisan 2024 18:34

Göztepe, Süper Lig'e geri döndü

1. Lig'de Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım bitime 2 hafta kala Göztepe oldu.

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Trendyol 1 Lig’in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor’un ardındın Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu.
Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.

Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti. 

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak. 
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