Galatasaray'ın şampiyonluk yolu: Avrupa'dan elendi, Süper Lig'e odaklandı

Formlarıyla son haftalarda dikkat çeken Mertens, Ziyech ve Kerem Demirbay dörder, Barış Alper Yılmaz iki, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise birer kez fileleri havalandırdı.





Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray, Süper Lig'deki etkileyici performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 13. sırada tamamlamanın şokunu hızla atlattı ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon şampiyonluğa ulaştı.Bu sezon dört kulvarda mücadele eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilemesine rağmen Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı zorlu grupta üçüncü sırada yer alarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadeleye girdi. İlk 10 hafta rakibini yakından takip eden Galatasaray, 11. haftada liderliği ele geçirdi, ancak bir sonraki hafta koltuğunu kaybetti.Yoğun Avrupa kupaları programı nedeniyle yorucu bir periyot geçiren Galatasaray, sakatlıklar ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen Süper Lig'deki yarıştan kopmadı. Fenerbahçe ile puan puana mücadele eden sarı-kırmızılılar, 10 Şubat'taki 25. hafta maçından sonra liderliği ele aldı.Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile iki kez karşılaşan Galatasaray, 22 Şubat'taki ikinci maçtan sonra elendi. Üç kulvarda yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29 Şubat'ta Fatih Karagümrük'e yenilerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.Galatasaray'ın elinde yalnızca Süper Lig ve 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa kaldı. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla sahaya çıktığı ve ilk dakikanın ardından çekildiği Süper Kupa maçı, sarı-kırmızılıların ligdeki maç programını etkilemedi.Mart ayı itibarıyla Galatasaray, tüm dikkatini Süper Lig'e vermeye başladı.Sarı-kırmızılı ekip, ocak ve şubat aylarında Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle idman yapamadan maçlara çıkması, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Hakim Ziyech ile yeni transfer Serge Aurier'in sakat dönmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı, Sacha Boey'in ara transferde takımdan ayrılması, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele ve Tete'nin formsuzluğu, sol bek Derrick Köhn'ün geç transfer edilmesi gibi sorunlarla mücadele etti.Mart ayı öncesinde yoğun fikstür ve yaşanan problemlere rağmen Süper Lig'de galibiyet serisini sürdüren Galatasaray, 8 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Teknik direktör Okan Buruk'un bu dönemde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı farklı pozisyonlarda kullanarak ürettiği taktiksel çözümler, sarı-kırmızılıların performansında belirleyici oldu.Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray, tamamen Süper Lig'e odaklandı.Süper Lig'de son 8 haftaya damga vuran Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, şampiyonluk havasına girdi.Mart ayı öncesinde 8 maç üst üste kazanarak yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, bu seriyi 16 maça çıkardı. Özellikle Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Kerem Demirbay'ın başını çektiği yıldız futbolcular, attıkları gollerle Galatasaray’ın başarısında önemli rol oynadı.Son 7 lig maçında 9 kez ağları sarsan Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Arjantinli yıldız, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.Mart ayı öncesinde genel averajda Fenerbahçe'nin gerisinde bulunan Galatasaray, mart ayı sonrasında bu alanda rakibini geçti.2020-2021 sezonunda şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, bu sezon benzer bir duruma düşmemek için tedbirli davrandı. Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta sonunda attığı gol bakımından 13, genel averajda ise 6 gol farkla Fenerbahçe'nin arkasındaydı.Son 8 haftada 29 gol atan ve kalesinde sadece 7 gol gören Galatasaray, bu performansıyla +22 averaj elde etti. Fenerbahçe ise aynı dönemde 19 gol atarken kalesinde 9 gol görerek +10 averaj yakalayabildi.Bu performansın ardından son 3 haftaya 6 puan farkla lider giren Galatasaray, attığı gol sayısında farkı 3'e indirirken genel averajda da 6 gol farkla Fenerbahçe'yi geride bıraktı.