Samanyolu Haber /Politika / Özel'den Bahçeli'ye ziyaret /07 Mayıs 2024 12:11

Özel'den Bahçeli'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. İki lider 45 dakika görüştü.

SHABER3.COM

CHP lideri Özgür Özel ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında TBMM'de yapılan görüşme sona erdi.

Edinilen bilgiye göre, iki liderin görüşmede yeni anayasa çalışmaları, yurt içindeki güncel konular, ekonomideki son gelişmeleri de ele alması bekleniyordu.

Görüşme 45 dakika sürerken, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özel’e Bahçeli’nin makam odasının kapısına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etmişti.

Özel, geçen gün de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
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