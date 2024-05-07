Samanyolu Haber /Dünya / Musk ve Milei arasında su sızmıyor: Arjantin'e yatırım çağrısı /07 Mayıs 2024 12:32

Musk ve Milei arasında su sızmıyor: Arjantin'e yatırım çağrısı

Yeni yatırımları için ülke arayışını sürdüren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat çağrı yaptığı Elon Musk, rotasını Arjantin'e çevirdi. Musk, Arjantin'in kendisini "anarko-kapitalist" olarak tanımlayan lideri Javier Milei'yi yere göğe sığdıramıyor.

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Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bir ay içinde ikinci kez buluştuğu Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'yi övgüye boğdu.

Los Angeles'taki yatırımcılar toplantısında bir araya gelen ikili, bir saat süren samimi bir görüşme gerçekleştirdi. Uzun uzun sohbet eden Musk ve Milei, kameralara gülerek poz verdi.

Musk, Milei'yle çekilen bir fotoğrafını "Harika bir toplantı. Arjantin'e yatırımı öneriyorum" notuyla paylaştı.

'BATI'NIN MEKKE'Sİ OLURUZ'

Arjantin liderinin, dünyada yeni yatırım fırsatları arayan Elon Musk'la ülkesindeki teknoloji ve madencilik alanındaki fırsatları ele aldığı belirtildi.

Milken Enstitüsü'nün düzenlediği yatırım toplantısında konuşma yapan Milei, "Arjantin'in Batı'nın yeni Mekke'si olacak koşullara sahip olduğuna eminim" dedi.

Musk ve Milei, geçen ay Teksas'taki Tesla fabrikasında bir araya gelmiş, kişisel ve ideolojik benzerlikleri nedeniyle çok iyi anlaştıklarını anlatmıştı.

Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Arjantin'de, kendisini "anarko-kapitalist" olarak niteleyen Milei'nin sosyal harcamaları keserek uyguladığı şok terapisi ülkede büyük tepkilere yol açıyor.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında BM Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York'ta Elon Musk ile görüşmüş ve "Türkiye'de Tesla fabrikası kur" çağrısı yapmıştı.

ABD dışında Çin ve Almanya'da fabrikaları bulunan Tesla'nın yeni fabrika için hangi ülkeyi seçeceği henüz netlik kazanmadı.
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