Fenerbahçe'de gergin bekleyiş

Adaylığını daha önce duyuran Sadettin Saran’ın “Cuma gününe (yarın) kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz. Diğer durumda, pazartesiden itibaren kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edeceğiz” şeklindeki ‘şartının’ ardından gözler Ali Koç’a çevrildi. Saran’ın çağrısına nasıl ve ne zaman yanıt vereceği bilinmeyen Koç’un yeniden aday olması durumunda, yönetim listesinde köklü değişiklikler yapması bekleniyor.





Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden aday olacağı yönünde çıkan iddialar ve haberler üzerine bir açık lama yayımladı. Yıldırım “Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederim” ifadelerine yer verdi.





Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre 200 milyon Euro’yu aşan kadro değeriyle nisan ayına 4 kupa parolasıyla giren ancak art arda Türkiye Kupası, Süper Kupa ve UEFA Konferans Ligi hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe, lig şampiyonluğu hedefini de mucizelere bıraktı.Basketbol ve voleybolda alınan başarılı sonuçlara karşın futboldaki hayal kırıklığının, yaklaşık 1 ay sonra yapılacak seçimlere nasıl yansıyacağı merak konusu. Bazı dernekler Ali Koç’un yeniden aday olması için imza toplasa da belirsizlik hakim...Fenerbahçe'de tüzük gereği olağan seçimli genel kurul toplantısının tarihi 2 hafta içinde açıklanacak. İlk toplantının 30-31 Mayıs’ta, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantının 8-9 Haziran’da yapılması bekleniyor. Yarışa girecek isimler 24 Mayıs’a kadar yüksek divan kuruluna noter tasdikli 500 imza ile bildirimde bulunacak.