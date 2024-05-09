Samanyolu Haber /Gündem / CHP’li Üsküdar Belediyesi, Bakan Koca'nın hastanesinin inşaatını durdurdu! /09 Mayıs 2024 10:31

CHP’li Üsküdar Belediyesi, Bakan Koca'nın hastanesinin inşaatını durdurdu!

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin inşaatını durdurdu.

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Üsküdar Belediyesi, İBB'nin imar planlarını iptal ettirdiği ve arazisi plansız kalan Medipol Hastanesi'nin inşaatının yapılan kontrol ve incelemenin ardından durdurulduğunu bildirdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü. İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi.

Planları iptal edilen arazide devam eden inşaat ise kısa süre önce CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi.
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