Samanyolu Haber /Gündem / Randevular iptal ediliyor, para iadesi yapılmıyor! /19 Mayıs 2024 13:25

Randevular iptal ediliyor, para iadesi yapılmıyor!

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevularında yaşanan sorunları gündeme getirdi. Bağlıkaya, vatandaşların randevu alabilmek için ödedikleri ücretlerin geri iade edilmediği de belirtti.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı vize sorunları sürüyor.

Yurt dışında tatil yapmayı planlayan birçok vatandaş, vize alımında yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, vize randevularında yaşanan sorunları gündeme getirerek 2023'ten beri ciddi bir fiili engel yaşandığını belirtti. Gece yarısı açılan sınırlı kontenjanın tatmin edici olmadığını dile getiren Bağlıkaya, bu durumun vatandaşları mağdur ettiğini vurguladı.

Bağlıkaya'nın açıklamalarına göre, randevu alımı için çok kısıtlı sayıda kontenjanın bulunması ve nadir olarak gece saatlerinde randevu alınabilmesi büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ayrıca, bu kontenjanın alındığı yerlerin de belirli aracı kurumlar tarafından yönlendirildiği ve bu kurumların kendi acentelerine randevu tahsis ettiği ifade ediliyor.

Vize alım sürecinde karşılaşılan bu zorluklara ek olarak, vatandaşların randevu alabilmek için ödedikleri ücretlerin geri iade edilmediği de belirtiliyor. Yaklaşık 80 euro vize ücreti ve 40 euro civarında randevu ücreti ödemek zorunda kalan vatandaşlar, yaşanan bu sorunlar nedeniyle mağdur durumda kalıyor.
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