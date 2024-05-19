Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun MHP'li danışmanı tutuklandı /19 Mayıs 2024 22:18

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun MHP'li danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün tutuklanan 7 kişi arasında, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ülkücü Ramazan Kubat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

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Ayhan Bora Kaplan'ın 'sağ kolu' Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçtıktan sonra ortaya attığı iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheli arasında çarpıcı bir ismin de olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın "Özel haber" notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre "gizli tanık" soruşturmasında tutuklanan 'sivil' kişiler arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da bulunuyor. 

Uludağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu."

ÖZELHABER: Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı.

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermiş, eski ülkücü Ramazan Kubat’ı ise “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü” olarak atamıştı.
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