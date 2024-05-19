Samanyolu Haber /Dünya / Reisi ağır yaralı iddiası! /19 Mayıs 2024 20:42

Reisi ağır yaralı iddiası!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin, Azerbaycan sınırı yakınlarında "sert iniş" yaptığı duyuruldu. Bazı kaynaklar helikopterin düştüğünü ve Reisi'nin ağır yaralı olduğunu iddia ediyor.

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İran hükümeti, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de içinde bulunduğu bir helikopterin Azerbaycan sınırı yakınlarında "sert bir şekilde" acil iniş yaptığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu helikopterin içinde Reisi ile birlikte İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bulunuyordu.

Reuters haber ajansına isminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan İranlı bir yetkili ise helikopterin düştüğünü ve "kaza yerinden gelen haberlerin iyi olmadığını" dile getirdi. Yetkili, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayati tehlike içinde olduklarına dair bilgiler aldıklarını aktardı.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanlığı filosuna ait bir helikopterin acil iniş yaptığını doğruladı ancak helikopterde Reisi'nin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi vermedi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiğini ifade eden Vahidi, "Biz de detayları bekliyoruz" dedi.

ISNA haber ajansı ise, helikopterin olduğu bölgeye, kötü hava şartları nedeniyle havadan yardım ulaştırılmasının mümkün olmadığını duyurdu. Reisi ile Abdullahiyan'ın içinde olduğu helikopterin indiği ya da düştüğü, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Culfa kenti, başkent Tahran'a 600 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

Fars haber ajansı, İran halkına, 2021'de Cumhurbaşkanı seçilen 63 yaşındaki İbrahim Reisi için dua edilmesi çağrısında bulundu.

 
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