Samanyolu Haber /Dünya / İran'da sıcak dakikalar: 'Reisi'yi taşıyan helikopter düştü' iddiası! /19 Mayıs 2024 17:10

İran'da sıcak dakikalar: 'Reisi'yi taşıyan helikopter düştü' iddiası!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin kaza yaptığı bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti. İran İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

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İran devlet televizyonunun bildirdiğine göre, kurtarma ekipleri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu bir heyetle seyahat ederken “bir kazaya” karışan bir helikoptere ulaşmaya çalışıyor.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

Helikopterin, sisli havada zor bir iniş yaptığı ve içindekilerden bazılarının da acil merkezleri arayıp durumu bildirdiği kaydedildi. 

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığı sisli havada helikopteri aramaya devam ettikleri ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanının da bu helikopterde bulunduğu öne sürüldü.

Reisi'nin, en son ülkenin Doğu Azerbaycan eyaletinde seyahat halinde olduğu kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI
İran İçişleri Bakanı Vahidi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Vahidi şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı."


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